«Домодедово» поможет владельцу

«Домодедово» до конца года даст взаймы своему владельцу 6 млрд руб. Одолженные в прошлом году 8,5 млрд руб. фактически уже списаны

Аэропорт «Домодедово» в пятницу, 28 октября, провел встречу с инвесторами в рамках роуд-шоу нового выпуска евробондов. На встрече представители компании сказали, что до конца года она предоставит долларовый кредит своему акционеру, эквивалентный 6 млрд руб., под 0,5–2,1%, рассказали два участника встречи. На вопрос, зачем аэропорт кредитует владельца, финансовый директор «Домодедово» Наталья Адлер сказала, что акционер может забирать средства любыми способами – как дивидендами, так и займами, добавили собеседники «Ведомостей». Внятного ответа на вопрос, на какие цели нужны деньги владельцу, никто не ответил, говорит один из них.

«Группа предоставляет акционеру долгосрочные займы на платной и возвратной основе, – объяснил представитель «Домодедово». – Мы оцениваем подобное предоставление временно свободных денежных средств группы как рыночное размещение, учитывая, что в текущей рыночной ситуации ставки по депозитам в евро равны нулю или носят отрицательный характер, а по долларам составляют менее 1%».

Больше $550 млн не занимать Еврооблигации «Домодедово» планирует разместить до конца нынешней недели. На встрече с инвесторами представители аэропорта сказали, что занять планируется $350–550 млн. Средства «Домодедово» направит на выкуп предыдущего выпуска еврооблигаций на $300 млн с погашением в 2018 г. и на финансирование капитальных затрат.

Головная компания «Домодедово» – кипрская DME ltd. Она в свою очередь на 100% принадлежит мальтийской Alamo ltd, конечный бенефициар которой – Дмитрий Каменщик. За 2014–2015 гг. и первое полугодие 2016 г. DME, говорится в ее отчетах, выплатила 13,6 млрд руб. дивидендов, еще 8,5 млрд руб. она в прошлом году дала в долг (заем тоже номинирован в валюте) материнской компании. В июне 2016 г. группа согласовала изменения процентной ставки и срока погашения займа материнской компании, говорит представитель «Домодедово». «Основываясь на этих изменениях основных условий договора займа, руководство группы переклассифицировало все займы, выданные материнской компании, в консолидированном отчете о финансовом положении группы в состав капитала, – продолжает он. – Природа и сущность долгового характера обязательств при этом не изменилась».

Если заем материнской компании, отраженный ранее в отчетности МСФО в составе долгосрочных финансовых активов, был переклассифицирован в распределение капитала, то это означает, что компания не ожидает возвращения средств, комментирует партнер ФБК Grant Thornton Аскольд Бирин. Правда, материнская компания все равно имеет возможность вернуть деньги, ведь для нее юридически это остается договором займа, добавляет он.

«Домодедово» заверяло, что 8,5 млрд руб. акционер обязательно вернет, говорит участник встречи. Этот заем стоит расценивать как дивиденды, едва ли он будет возвращен, уверена аналитик Fitch Ratings Елена Бабаева.

Выдача займов позволяет гибче управлять финансами, настаивает представитель «Домодедово». Аэропорту требуются существенные инвестиции. Поэтому акционер «не изымает значительные средства компании в виде дивидендов». «В случае необходимости ему могут быть предоставлены денежные средства на возмездной и возвратной основе», – продолжает представитель «Домодедово».

Это вряд ли отпугнет инвесторов, считает аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов. Настроение на рынках сейчас «бычье», emerging markets популярны. А «Домодедово» – хорошая компания с низким долгом и высокой рентабельностью.