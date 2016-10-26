«Домодедово» планирует новый выпуск евробондов

Аэропорт «Домодедово» планирует новое размещение евробондов, говорится в его сообщении для Ирландской фондовой биржи. Размещать бумаги будет входящая в группу «Домодедово» компания DME airport DAC, цель размещения - привлечь средства для выкупа уже обращающихся бондов (в 2013 г. на $300 млн сроком на пять лет), а также, в зависимости от рыночной конъюнктуры, на другие задачи бизнеса. Минимальный объем выпуска - $100 млн, максимальный не называется, срок размещения - пять лет.

Предложение для инвесторов будет действовать с 26 октября до 2 ноября. «Условия нового выпуска отличаются от условий предыдущего, в том числе владельцы новых бондов смогут предъявить их к выкупу в случае смены контролирующей стороны аэропорта», - говорится в сообщении. Выкупаться бонды будут с премией 5% к номиналу.

Головная компания «Домодедово» - кипрская DME ltd., она на 100% контролирует все операционные и владеющие недвижимостью компании аэропорты, принадлежит DME мальтийской компании Altimo, контролирующий бенефициар - Дмитрий Каменщик.

Условие о досрочном выкупе не является «отравленной» пилюлей, призванной защитить компанию от недружественного поглощения, говорит аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова: это стандартное условие кредитных договоров и выпусков облигаций. Нестандартно выглядит только условие о премии при выкупе, обычно бумаги выкупаются по номиналу, добавляет она.

«Это стандартное условие для еврооблигаций», - согласен аналитик ФК «Открытие» Станислав Боженко. Но на этом условии эмитент явно делает акцент, обычно оно просто перечислено в меморандуме - с учетом недавних событий вокруг собственника оно призвано привлечь инвесторов и заранее ответить на вопросы, которые обязательно возникнут, продолжает эксперт. В случае недружественного поглощения такое условие выпуска вряд ли будет сдерживающим фактором, так как у «Домодедово» очень низкая долговая нагрузка и новый собственник легко сможет выкупить бумаги, добавляет Боженко.

Помимо долга по евробондам «Домодедово» еще должен только $38 млн Raiffeisenbank.

В феврале этого года Каменщик стал фигурантом уголовного дела по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц). Следственный комитет обвинял его и трех менеджеров аэропорта в повышении уязвимости пассажирского терминала путем введения новой технологии досмотра на входах, что, по мнению следствия, позволило террористу в январе 2011 г. проникнуть в терминал и взорвать бомбу, в результате чего погибли 37 человек. Адвокат и Генеральная прокуратура заявляли об отсутствии в действиях обвиняемых состава преступления, надзорное ведомство требовало закрыть уголовное дело. Тем не менее Каменщик четыре месяца до конца июня провел под домашним арестом, трое менеджеров по несколько месяцев просидели в сизо, а дело СКР закрыл только в конце сентября. Это произошло после пятого требования Генпрокуратуры, подписанного генеральным прокурором, - по УПК его нельзя было не исполнить.

«Домодедово» в первом полугодии получило 17,8 млрд руб. выручки и 3,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.