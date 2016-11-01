Банки с «Миром»

Банки выпустили в Петербурге несколько тысяч карт платежной системы «Мир». Пока на новую систему переходят только бюджетники

Банки выпустили в Петербурге несколько тысяч карт платежной системы «Мир». Пока на новую систему переходят только бюджетники

В Петербурге «ВТБ 24» выпустил 5000 карт платежной системы «Мир», в основном для призывников Российской армии, рассказал вчера старший вице-президент, управляющий филиалом банка в Петербурге Михаил Иоффе. По его словам, до конца года планируется увеличить их число до 40 000. Все 1000 банкоматов в Петербурге принимают их. В первую очередь карты «Мир» банк выпустит для бюджетных учреждений, сотрудники которых по закону должны пользоваться национальной платежной системой, сказал Иоффе. По его словам, в Петербурге банк эмитировал для бюджетников около 250 000 зарплатных карт.

Банк «Россия» выпустил более 1700 карт «Мир» для клиентов в Петербурге, сообщила пресс-служба банка. По ее данным, к маю 2017 г. планируется увеличить общий объем эмиссии до 39 000 карт с учетом ранее выпущенных. По данным пресс-службы банка, 83% карт «Мир» приходится на зарплатные проекты.

«Уралсиб» выпустил в Петербурге около 1000 карт «Мир» (всего по России – 5500), передала через пресс-службу руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Ирина Баранова. По ее словам, 92% эмиссии – в рамках зарплатных проектов, остальное – индивидуальные клиенты, использующие карты «Мир» для получения пенсий. Интерес к системе «Мир» есть и дальнейшее расширение функционала карт и инфраструктуры их использования позволит наращивать объемы эмиссии высокими темпами, надеется Баранова.

Банк «Открытие» объем выпущенных карт не раскрывает. Банк ведет работу с зарплатными клиентами, в том числе с бюджетными организациями, в целях оценки и обеспечения их потребности в национальных платежных инструментах, передала через пресс-службу Ольга Овчинникова, директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка «Открытие». По ее словам, банк по запросу клиентов может выпустить в 2016 г. по всей России до 50 000 таких карт. Объем эмиссии будет зависеть от активности организаций по переводу зарплатных проектов на карты «Мир», а также от маркетинговых действий АО «Национальная сиcтема платежных карт» (НСПК) в части создания у потребителей спроса на данные карты, отмечает Баранова.

Платежные карты «Мир» принимают только федеральные торговые сети, местные сети и фирмы пока к ней не подключены, говорит Иоффе. По данным пресс-службы НСПК, к «Миру» уже подключились магазины «Ашан», «Метро кэш энд керри», IKEA, Inditex, H&M, «Связной», «М.видео», Мediа Маrkt и др. Условия работы с «Миром» практически не отличаются от условий других платежных систем, это абсолютно рыночные условия, говорит Иоффе.

«Связной» в этом году запустил прием карт платежной системы «Мир», говорит его представитель. По его словам, процесс оплаты для покупателей не отличается от оплаты картами других систем. Использование этой системы в перспективе позволит привлечь в магазины новую аудиторию, для которой карта «Мир» будет основным платежным инструментом, рассуждает он.

Оценивать работу и перспективы этой системы можно будет только через год, когда все бюджетники перейдут на нее, сейчас ее доля практически незаметна на рынке, говорит сотрудник одного из ритейлеров, подключенных к системе.

Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 г. По данным пресс-службы НСПК, по всей России участниками платежной системы «Мир» стали 152 банка, более 40 банков уже начали их эмитировать, в России выпущено более 1 млн национальных платежных карт.