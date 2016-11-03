РОАД-шоу для ОСАГО

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в понедельник направила в Минфин, ЦБ и Российский союз автостраховщиков (РСА) предложения по улучшению закона об ОСАГО, сообщил представитель ассоциации. Главное из них – осуществлять восстановительный ремонт на СТО, «авторизованных изготовителем или дистрибутором» той или иной марки автомобиля, следует из письма («Ведомости» ознакомились с ним). Выбирать станцию, по их мнению, страховщик должен не сам, а по согласованию с клиентом.

Еще одно предложение касается определения размера выплаты: «Средняя стоимость запасных частей, материалов и нормативов по объему и перечню работ <...> определяется на основании данных, предоставляемых изготовителем автомобиля, дистрибутором либо уполномоченной изготовителем организацией-импортером».

«На неавторизованных станциях никто не отвечает за качество и, в принципе, нет понятия «стандарты», – рассуждает зампред правления «Автоспеццентра» Александр Зиновьев. Даже если в городе нет авторизованного центра, существует техподдержка от официального дилера, работают эвакуаторы, продолжает он, а диалог о специальных тарифах для страховщиков возможен.

Защитники потребителей Дилеры ссылаются на закон о защите прав потребителей, по которому производитель устанавливает на свои автомобили гарантийный срок: если за этот период будет обнаружен какой-то дефект, то производитель, уполномоченная организация, продавец или импортер должны его устранить. Также изготовитель обязан обеспечить ремонт и техобслуживание, поставку запчастей в течение срока службы машины или 10 лет. Авторизованный дилер и есть «уполномоченная организация», настаивает РОАД: у нее есть актуальная техническая документация и необходимое программное обеспечение для диагностики, а у сторонних СТО – нет, поэтому ремонт надлежащего качества могут осуществлять только СТО авторизованных дилеров.

РСА не поддерживает это предложение, говорит директор по методологии страхования Евгений Васильев: «Авторизованная производителем СТО – это российское ноу-хау, в Европе этого нет – там на любой станции может отремонтироваться автомобиль, есть понятие «качественный ремонт», после которого машина не может потерять свою гарантию». Некоторые дилеры в России работают по завышенным ценам, замечает он, и приоритет официальных СТО приведет к значительному росту затрат на ремонт и, как следствие, к необходимости увеличения страховых тарифов. Для определения стоимости ремонта есть Единая методика, утвержденная ЦБ, есть справочники РСА, по которым «работает большое количество СТО, в том числе некоторые авторизованные», утверждает Васильев.

Страховщики протестуют против повышения стоимости запчастей. Вопрос, готовы ли официальные СТО работать по расчетам из методики, говорит директор департамента страховых выплат «Альфастрахования» Александр Харагезов. Стоимость ремонта должна рассчитываться по единой методике и вариантов тут нет, категоричен представитель «Ингосстраха»: «Ремонт по ценам дилера означает увеличение стоимости полиса, на что надежд нет».

«Условия отбора должны быть стандартными для всех, а если в эти требования будет включаться статус официального дилера с приоритетом, мы против этого будем возражать», – предупредил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Предложение правильное, но оно должно быть направлено не на лоббирование их интересов, а на защиту интересов автовладельцев, замечает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Страховщик должен быть обязан предоставить автовладельцу – тому, у кого не кончилась гарантия, – выбор: хотя бы одну официальную СТО, «тем более для страховщиков официальные дилеры готовы ремонтировать автомобили по ОСАГО по ценам, не слишком отличным от неофициальных».

Представитель ЦБ сообщил, что законопроект обсуждается и комментарии преждевременны. Минфин рассмотрит предложения дилеров, сказал его представитель.