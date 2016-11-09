Зерно дорожает слишком медленно

Минсельхоз понизил прогноз экспорта зерновых в текущем 2016/17 сельскохозяйственном году (он начался в июле). Всего Россия экспортирует до 35 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы, считает Минсельхоз. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев прежде называл иные цифры – продать за границу до 40 млн т зерна, из которых до 30 млн составит пшеница. Нынешний пересмотр прогноза связан с динамикой экспорта, объяснил представитель Минсельхоза.

На 8 ноября с 95,3% посевных площадей собрано 120,7 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что соответствует примерно 114 млн т в итоговом весе после доработки. Это уже рекордный урожай за всю новейшую историю России. Последний прогноз Минсельхоза был 113–116 млн т. Ткачев во вторник назвал несколько иной прогноз урожая за весь год – более 117 млн т.

Аналитики еще в конце октября понизили оценки экспорта зерновых. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уменьшил прогноз экспорта зерновых из России с 40 млн до 39,4 млн т, а пшеницы – с 30 млн до 29,5 млн т, аналитический центр «Совэкон» – с 40,7 млн до 40,2 млн т зерна и с 30,5 млн до 30 млн т пшеницы. Самый консервативный прогноз у «Русагротранса» – 37 млн т зерна и 28 млн т пшеницы, приводит данные заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Аналитики всех трех компаний с начала сезона отмечают медленные темпы экспорта. Об этом же свидетельствует официальная статистика: с 1 июля по 28 октября экспорт зерновых отставал от прошлогоднего на 6%, сообщал Минсельхоз.

По состоянию на 2 ноября отставание сократилось и составляет сейчас лишь 1,3% – всего экспортировано уже 13,3 млн т российского зерна, приводит Минсельхоз оперативные данные Федеральной таможенной службы. Правда, часть аналитиков надеялась, что к октябрю произойдет восстановление экспорта в точности до прошлогоднего уровня.

Для экспортеров сезон складывается сложно: при относительно высоких внутренних ценах экспортные цены держатся низко, объяснял гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. Кроме того, почти весь сентябрь крупнейший импортер российского зерна, Египет, вовсе не закупал российскую пшеницу – местные власти решили было ввести максимально жесткое ограничение на содержание спорыньи, но позже отменили его.

В последние несколько недель ситуация складывалась более благоприятно, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Стоимость продовольственной пшеницы с содержанием протеина 12,5% в порту Новороссийск на прошлой неделе выросла на 1,5%, на текущей неделе – еще примерно на 1% и достигла $181 за 1 т.

Продолжали расти и внутренние цены: пшеница и 3-го, и 4-го класса подорожала примерно на 0,5% и стоит 10 425 и 9075 руб. за 1 т соответственно, сообщает сайт «Совэкона». Улучшению ситуации способствует рост цен на пшеницу на международных биржах – импортеров беспокоит урожай в Евросоюзе и на Украине, он пострадал от засушливой, а затем дождливой погоды. На рост экспортных и внутренних российских цен повлияло и то, что Египет снова стал покупать российскую пшеницу.

Повлияло и то, что российские экспортеры принялись повышать цену предложения, чтобы увеличить рентабельность поставок – из-за низких цен она была нулевой и даже отрицательной, фиксирует Павенский. Россия – крупнейший продавец пшеницы в мире, продолжает Павенский, поэтому она может оказывать существенное влияние на мировой рынок. В последнее время также росли поставки российского зерна в Бангладеш, которая заняла 3-е место по импорту из России в июле – октябре, появился спрос и со стороны новых стран. В частности, Япония и Вьетнам стали покупать российскую кукурузу, в ближайшее время ожидается, что Индия начнет покупать российскую пшеницу – сейчас она импортирует зерно с Украины.

Ситуация немного выправилась, радуется представитель одного из крупнейших российских экспортеров, появилась небольшая маржа – $1–2 на 1 т. Хотя цены выросли, пока этого все же недостаточно для обеспечения рентабельности бизнеса, говорит его коллега из другого крупного экспортера: его компания не заключает контрактов, потому что ожидает ослабления рубля.

Внутренние цены относительно стабильны в последние два месяца, отмечает председатель краснодарского кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман, поэтому его предприятие продает зерно в зависимости от спроса, существенного повышения он не ждет.

Есть шансы, что экспортные цены продолжат расти, говорит Рылько. У крупных экспортеров – Аргентины и Канады качество пшеницы будет ниже, чем ожидалось. Однако в ноябре из-за ухудшения погодных условий появляются трудности с отправкой судов, что может ограничить отгрузки зерна на экспорт, заключает Рылько.