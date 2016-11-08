Россия начала экспорт кукурузы во Вьетнам

Россия начала поставлять зерновые на вьетнамский рынок. Судно с первой партией весом 64 500 т уже вышло из новороссийского порта. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В феврале 2016 г. Вьетнам включил Россию в постоянный реестр экспортеров зерновой продукции растительного происхождения, в том числе зерна и продуктов его переработки. Прогноз импорта пшеницы Вьетнамом на этот сельхозгод составляет 2,7 млн т, кукурузы - 6,5 млн т, уточнили в российском ведомстве.

«Неуклонно растущая численность населения, отсутствие собственного производства, а также развитие мясной промышленности (отсюда потребность в корме) - все это делает Вьетнам крайне привлекательным рынком для сбыта отечественной зерновой продукции», - говорится в сообщении.

В будущем Россельхознадзор планирует по возможности максимально способствовать наращиванию экспорта отечественного зерна и во Вьетнам, и на другие новые перспективные рынки сбыта.