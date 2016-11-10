Авторынок катится на дно

Продажи легковых автомобилей в октябре вновь упали, разрушив надежды дилеров на стабилизацию ситуации. Возможно, итоги продаж за год окажутся хуже, чем в посткризисном 2009 году

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре 2016 г. сократились по сравнению с октябрем прошлого года на 2,6% до 126 658 машин, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Несмотря на то что это лучший месячный показатель в этом году (см. график), это самый слабый результат октября за последние семь лет. Хуже было только в кризисном 2009 году, когда продажи составили 116 680 автомобилей.

Падение замедляется, ведь в сентябре год к году продажи упали на 10,9%, указывает директор дилерского центра «Рольф сити» Владимир Мирошников. Но переоценивать данный факт не стоит, призывает он.

IV квартал – традиционно время высокого спроса на машины, но в этом году октябрь не оправдал ожиданий, добавляет представитель ГК «Рольф» (дилер Audi, Ford, Nissan, Toyota, Mitsubishi и др.): «Мы надеялись, что рынок восстановится как минимум до нуля или даже немного подрастет». 2,6% по итогам октября – неплохой результат, отмечает зампред правления ГК «Автоспеццентр» Александр Зиновьев: «Октябрь скорее некое межсезонье, когда особого ажиотажа среди клиентов обычно не наблюдается».

При этом продажи семи из восьми самых популярных марок – Lada, Kia, Renault, Toyota, VW, «ГАЗ» и «УАЗ» в октябре выросли на 1–16%, а у Hyundai они остались на прежнем уровне, свидетельствуют данные АЕБ. Лидер рынка Lada демонстрирует рост уже четыре месяца подряд. Представитель «АвтоВАЗа» объясняет это наличием моделей в разных ценовых сегментах, конкурентными ценами, а также ростом популярности новинок Vesta и Xray. Успеху «АвтоВАЗ» обязан обновленным моделям, качество которых не уступает иностранным аналогам при более низкой цене, говорит эксперт группы по работе с компаниями автомобильного сектора КПМГ в России и СНГ Алексей Алексеев: «Отсюда рост рыночной доли [компании] на 2,6%».

В премиальном сегменте, напротив, в основном отмечается спад продаж: у Mercedes-Benz он составил 11%, у Porsche – 21%, у Audi – 31%, свидетельствует статика АЕБ. Для экономической и политической нестабильности это закономерный результат, утверждает представитель ГК «Независимость». Зиновьев считает, что причиной тому также высокая база прошлого года.

В январе – октябре 2016 г. российский авторынок сократился на 13,3% до 1,15 млн машин. Согласно прогнозу АЕБ, сделанному в июле, по итогам года рынок упадет на 10,3% до 1,44 млн машин. Скорее всего, такой прогноз не оправдается, считает Зиновьев: «Несмотря на предновогодний ажиотаж и завершение программ господдержки, компании вряд ли смогут продать около 300 000 автомобилей». Ноябрь едва ли будет сильно лучше октября – продажи в первой декаде не обнадеживают, говорит представитель «Рольфа».

При оптимистичном раскладе в 2016 г. рынок сократится на 11–12%, при наихудшем – на 13–15%, полагает Зиновьев. На рынок оказывают большое влияние программы господдержки, но прогноз падения все равно составит 12–12,5% до 1,41 млн автомобилей, ожидает представитель ГК «Независимость».

Если так и произойдет, то рынок не дотянет до результата посткризисного 2009 года (1,46 млн шт.), добавляет Алексеев.