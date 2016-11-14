Новый начальник Рособоронэкспорта

В декабре гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин уходит в отставку по достижении 70-летнего возраста, его может сменить директор Федеральной службы по ВТС Александр Фомин

До конца года гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, которому 17 декабря исполняется 70 лет, уйдет со своего поста. Об этом «Ведомостям» сообщили два менеджера госкорпорации «Ростех» (которому подконтролен «Рособоронэкспорт») и чиновник правительства. Рассматриваются разные кандидаты на его место, наиболее вероятный – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Александр Фомин, говорят собеседники «Ведомостей».

До 2005 г. Фомин работал в «Рособоронэкспорте». Функции ФС ВТС – контроль за экспортом вооружений и лицензирование предприятий, имеющих право на экспорт продукции военного назначения.

То, что Исайкин уйдет в этом году, было известно, но прежде средства массовой информации писали, что его сменит гендиректор «Вертолетов России» (также подконтрольны «Ростеху») Александр Михеев. В сентябре контракт Михеева был продлен до 2021 г., а гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что перед руководством холдинга и его гендиректором стоят важные задачи выхода на новые рынки. По словам чиновника, против ухода Михеева выступил индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков. По его мнению, говорит чиновник, при текущей конъюнктуре, когда во всей мировой вертолетной промышленности наблюдается спад и у «Вертолетов России» падают экспортные заказы, смена руководства холдинга нецелесообразна.

В самом «Рособоронэкспорте» ходят слухи и о назначении гендиректором самого Сердюкова, но, по словам менеджера «Ростеха», это маловероятно. Получить комментарии Минобороны не удалось, представитель «Рособоронэкспорта» отказался от комментариев.

Живут на процент Размер комиссионных госпосредника не раскрывается, но становится иногда известным по некоторым контрактам – так, комиссия по контракту 2016 г. на поставку двигателей Д-30КП-2 в Китай составила 4,95%. По РСБУ выручка «Рособоронэкспорта» в 2015 г. – 35,3 млрд руб., чистая прибыль – 32,3 млрд руб.

Исайкин работает гендиректором «Рособоронэкспорта» с 2007 г., с тех пор как его предшественник Сергей Чемезов занялся организацией созданной по его предложению госкорпорации «Ростех». В том же году «Рособоронэкспорт» стал единственным госпосредником с правом на экспорт финальных образцов вооружений и военной техники, прочие российские военно-промышленные компании имеют право экспортировать только запчасти и сервисные услуги.

По словам исполнительного директора Союза российских оружейников Руслана Пухова, Исайкин – лучший гендиректор госпосредника за последние 20 лет. За время его руководства «Рособоронэкспортом» экспортные поставки через компанию выросли с $6,725 млрд до $12,5 млрд. По словам Пухова, эффективность маркетинга «Рособоронэкспорта» доказывает тот факт, что за этот же период портфель заказов госкомпании вырос почти вдвое – примерно до $50 млрд, а география поставок заметно расширилась и российский оружейный экспорт вышел за пределы «индийско-китайского гетто», в котором пребывал 10–15 лет назад.

Бывший офицер боевых спецподразделений КГБ, Исайкин на посту гендиректора избегает навязчивой саморекламы, характерной для некоторых современных руководителей российского военно-промышленного комплекса, подчеркивает Пухов.

Введенные в 2014 г. санкции США и ЕС против «Рособоронэкспорта» стали основным вызовом для госпосредника в последние годы, говорит чиновник правительства. Сразу после их введения расчеты по уже действующим контрактам прервались даже с дружественно настроенными странами, не поддержавшими западных санкций, отмечает топ-менеджер одного из госбанков. Тем не менее «Рособоронэкспорту», имеющему большой опыт работы в неблагоприятной обстановке, удалось решить эту проблему в сотрудничестве с банками и предприятиями промышленности в целом достаточно оперативно и так, что возврата к господству бартерных схем, как это было в 1990-е гг., не произошло, заключает банкир.