Спад в автопроме сменится ростом

Об этом заявил во вторник, 15 ноября, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Впрочем, как передал его слова ТАСС, рост производства он обусловил продолжением господдержки автопрома.

Выпуск легковых автомобилей в России падает с 2013 г. (см. график). За январь – сентябрь 2016 г. он снизился на 11,8%. По итогам января – октября 2016 г. российский рынок легковых автомобилей и LCV сократился на 13,3% до 1,15 млн шт. При суммарной мощности более 3 млн автомобилей в год заводы загружены в среднем меньше чем на 40%. Правительство стимулирует спрос с помощью нескольких программ, включая программу обновления автопарка, льготных автолизинга и автокредитования, госзакупки техники и проч. Всего на господдержку в этом году выделено почти 60 млрд руб.

В следующем году Минпромторг предлагает вместо самой крупной программы – обновления автопарка – запустить несколько узконаправленных – «Первый автомобиль», «Русский тягач», «Автомобиль для села» и др. Но каким в итоге будет набор стимулирующих мер и их условия, еще не решено, обсуждение продолжается, говорят сотрудники четырех автоконцернов. Не исключено, что программа обновления парка или ее принцип (скидка в обмен на сдачу старого автомобиля в утилизацию или по схеме trade-in) в том или ином виде сохранится, замечает один из них. Не утверждена и общая сумма господдержки. Обсуждается цифра на уровне текущего года, но она может в итоге оказаться меньше, опасаются двое из собеседников. «Пока в проекте закона о бюджете [на 2017–2019 гг.] ассигнований нет, тем не менее я уже говорил, что у нас есть резерв, есть остатки с 2016 г., на последних совещаниях было подтверждено, средства на эти цели должны быть выделены», – сказал вчера вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Продление государственной поддержки основных инвесторов в автопроме является ключевым для стабильности на рынке, так как базовых драйверов для роста рынка в следующем году мы не видим», – сказал представитель Ford Sollers. Производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге растет уже в этом году, говорит представитель Nissan: «Мы надеемся на продолжение этого тренда и в следующем году». Цифры он не раскрыл, но подчеркнул, что поддержка важна для рынка. Hyundai Motor Manufacturing Plant планирует, как и в 2016 г., работать на полную мощность – около 200 000 машин в год, говорит представитель компании. Сотрудник одного из автоконцернов считает, что прогнозируемый Минпромторгом 7%-ный рост производства в 2017 г. – «это не рост, а коррекция и погрешность». «При том что уровень поддержки нам обещают примерно такой же, рост [спроса на рынке] может быть естественный и отложенный, но тоже в рамках погрешности», – отмечает он.

PwC ранее прогнозировало, что в 2017 г. производство легковых машин может вырасти на 15%, продажи – на 17%. Возобновление роста рынка с 2017 г. прогнозирует и «Автостат». Выпуск легковых автомобилей может увеличиться в 2017 г. на 6–8% с учетом прогнозируемого роста рынка на 5–6%, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. С увеличением рынка будут расти и складские запасы, помогая загрузке заводов, замечает он. Этому будет способствовать и развитие экспорта, который также поддерживается государством, продолжает Беспалов. По оценке Российского экспортного центра, в 2017 г. поставки за рубеж могут увеличиться почти вдвое до 110 000 машин, а в перспективе нескольких лет дойти до 300 000 машин. Впрочем, даже при таком экспорте автозаводы в обозримом будущем не смогут обеспечить полную загрузку мощностей – в ближайшие годы рынок вряд ли превысит 2 млн автомобилей, замечает Беспалов.