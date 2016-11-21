Идея «Ростеха» создать единое хранилище данных абонентов не прошла

«Мы готовы создать базу для хранения данных, для обработки этих данных совместно со всеми операторами <...> Мы готовы работать и с «Мегафоном», и с МТС, и с «Билайном», и с «Ростелекомом», – заявил в сентябре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах конференции «Биотехмед-2016» (цитата по «Интерфаксу»).

Обязательное хранение операторами данных – требование антитеррористического пакета законов, предложенных депутатом Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. По новому закону, который вступит в силу с 1 июля 2018 г., операторы должны держать на серверах транзитный трафик всех своих абонентов до полугода, а информацию об их соединениях – в течение трех лет.

В августе одна из структур «Ростеха», Национальный центр информатизации (НЦИ), представила на совещании в Минпромторге свой проект, который бы предоставлял операторам связи «соответствующие услуги» – единый центр хранения и обработки данных. Чуть позже появилось официальное пояснение НЦИ: он разработал технологическую платформу, с помощью которой можно создавать защищенные системы хранения данных. Речь идет о хранении сверхбольших объемов информации – от нескольких петабайт до десятков эксабайт. Платформа базируется на защищенной операционной системе «Аврора», разработанной специалистами НЦИ, и может «использоваться для реализации проектов национального масштаба», следует из сообщения.

Но, как выяснилось, проект пока не находит однозначной поддержки у регуляторов.

В понедельник Минпромторг провел очередное совещание, посвященное подготовке к вступлению в силу закона Яровой. «Ростех» должен был на этом совещании подробно представить свое решение для хранения данных всех операторов, рассказали три собеседника «Ведомостей» из числа участников совещания. Но, по их словам, до этого не дошло: у Минпромторга и Минкомсвязи, а также Федеральной службы безопасности (ФСБ) сама идея проекта вызвала массу вопросов.

Представитель Минкомсвязи, по словам участников совещания, отметил, что хранением абонентских данных по закону могут заниматься только операторы связи, а представитель ФСБ указал, что создание такого хранилища небезопасно, оно создает дополнительные угрозы для утечки данных. По словам двух собеседников «Ведомостей», Минпромторг отправил проект на доработку, поручив «Ростеху» подготовить подробную оценку его стоимости и его рисков.

Источник, близкий к ФСБ, подтвердил «Ведомостям», что у спецслужбы действительно есть вопросы к проекту единого хранилища данных «Ростеха» – причем скорее не технического, а организационно-юридического характера. По его словам, нужны дополнительные гарантии, что доступ к этим данным не смогут получить ненадлежащие лица. Вопрос передачи абонентских данных третьим лицам, если эти лица не являются операторами связи, действительно не решен, говорит федеральный чиновник. Он отмечает, что по закону операторы не могут передавать данные своих абонентов не только третьим лицам, но и друг другу, поэтому проект «Ростеха» требует изменений законодательства.

Ясности все нет Пока не известно, какой объем данных нужно хранить, говорят собеседники «Ведомостей» в нескольких операторах. По их словам, на совещании чиновники признали, что разъясняющих подзаконных актов нет, хотя они должны были быть готовы к ноябрю.

Также, по словам собеседников «Ведомостей», чиновники на совещании отметили, что проект «Ростеха» не является «приоритетным» и будет рассматриваться наряду с другими. ФСБ предлагала свой вариант хранения, требующий расширения системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Оборудование СОРМ уже установлено на сетях операторов и предназначено для прослушивания. Сейчас СОРМ по кругу записывает трафик конкретных пользователей – тех, в отношении которых идут оперативно-розыскные мероприятия, – и хранит записи по 12 часов. Другой вариант хранения предлагал «Ростелеком»: по словам собеседников «Ведомостей», госоператор хотел задействовать инфраструктуру принадлежащей ему поисковой системы «Спутник», которая уже хранит массивы данных из социальных сетей.

Это вовсе не значит, что на проекте «Ростеха» поставлен крест, убежден четвертый участник совещания, решение может быть использовано «в том или ином виде» после доработки.

Еще в августе представители Минпромторга говорили «Ведомостям» что создание на базе НЦИ представляется ведомству «перспективным для проработки с операторами связи, так как позволяет заменить разовые капитальные инвестиции в собственную инфраструктуру на текущие операционные платежи».

Представитель «Ростеха» подтвердил только, что по итогам совещания госкорпорация получила перечень конкретных поручений по детализации предложенного проекта. Эти поручения она будет исполнять.

По мнению «Ростелекома», инициативу «Ростеха» сложно реализовать при действующем законодательстве. Кроме того, такой проект требует больших затрат, а риски, которые будут нести операторы, неоправданно велики, отмечает представитель госоператора Андрей Поляков. Организация единого хранилища может быть одним из вариантов реализации закона, думает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Но пока нет требований к обработке и хранению данных (включая сроки), оценить любой из вариантов реализации закона она затрудняется.

Представители Минкомсвязи и Минпромторга отказались от комментариев, получить комментарии ФСБ не удалось. Представители МТС и «Вымпелкома» также не стали комментировать итоги совещания.