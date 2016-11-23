Выборы требуют перемен

В четверг в Центризбиркоме (ЦИК) открывается научно-практическая конференция, на которой будут обсуждаться итоги выборной кампании 2016 г. и необходимые изменения избирательного законодательства. На мероприятие, как сообщает пресс-служба ЦИК, приглашены представители органов власти, научного и экспертного сообщества, общественные деятели, правозащитники, представители партий и СМИ – как ранее анонсировала председатель ЦИК Элла Памфилова, сформулированные по итогам обсуждения предложения она намерена представить в декабре президенту.

Ранее Памфилова уже дала понять, что в корректировке, в частности, нуждаются система формирования нижестоящих избиркомов (сегодня возможности ЦИК участвовать в этом процессе сильно ограничены), а также чрезмерно формализованная процедура регистрации кандидатов. Конкретных рецептов у ЦИК пока нет, признается собеседник «Ведомостей» в комиссии: в своем докладе председатель ЦИК лишь назовет наиболее серьезные, с ее точки зрения, проблемы и предложит для обсуждения возможные пути решения. Например, не стоит ли формировать избиркомы по принципу суда присяжных, т. е. случайным отбором граждан.

Порядок формирования избиркомов будут обсуждать на отдельной секции, всего их будет пять. Другими ключевыми пунктами повестки конференции станут гарантии реализации пассивного избирательного права (речь пойдет о требованиях к кандидатам, реформе системы сбора подписей и борьбе с административным ресурсом), информационное обеспечение выборов (в этот раздел попадают нарушения правил агитации и нормативное закрепление понятия «политическая реклама») и совершенствование системы учета избирателей (оно подразумевает также совершенствование избирательных процедур и внедрение новых информационных технологий). На секции, посвященной перспективам развития законодательства, обсудят необходимость кодификации избирательного законодательства, вопросы финансирования выборов и международные стандарты наблюдения за выборами.

Не так считали Еманжелинский горсуд Челябинской области приговорил к штрафу в 230 000 руб. экс-председателя участковой комиссии Галину Епишину за фальсификацию итогов голосования на сентябрьских выборах в заксобрание, сообщает пресс-служба суда.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин говорит, что записался для выступления, в котором предложит провести антикоррупционную экспертизу действующего избирательного законодательства. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко, по его словам, будет говорить об отмене досрочного голосования, необходимости разрешить выдвижение кандидатов в местные органы власти трудовыми коллективами, увеличении числа КОИБов (комплекс обработки избирательных бюллетеней) и отмене КЭГов (комплекс электронного голосования). «Справедливая Россия» поднимет тему второго тура на выборах по одномандатным округам, блокирования различных партий при агитации и изменения даты выборов, сообщил эсер Олег Нилов. Руководство Госдумы, по словам близкого к нему человека, своих представителей в ЦИК направлять не будет.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц говорит, что предложит усилить интернет-составляющую избирательного процесса – сбор подписей через портал госуслуг мог бы сильно упростить задачу кандидатов, равно как и открытый доступ к размещенным в ГАС «Выборы» агитматериалам. Также следует отменить пятилетний срок полномочий членов участковых избиркомов – это нововведение себя не оправдало, считает Мельконьянц. По его мнению, широкий круг участников конференции подразумевает, что будут звучать самые разные предложения, но пока не очень ясно, кто займется обобщением всех инициатив и в какие сроки это может быть сделано. Скорее всего, это возьмет на себя экспертно-консультативный совет, процесс формирования которого сейчас завершает ЦИК, предполагает он.

Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин намерен говорить о проблемах с финансированием КОИБов и КЭГов (в случае с электронным голосованием остаются и вопросы контроля за ходом волеизъявления) и поставить вопрос о необходимости введения видеонаблюдения в территориальных избиркомах – сейчас они выпадают из поля зрения видеокамер.