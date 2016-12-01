Ракетная угроза

Переданная 25 ноября Украине нота действительно содержала указание на то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря – в случае, если от них будет исходить опасность. Это подтвердил в среду «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О протесте Министерства обороны России против стрельб, которые затрагивают воздушное пространство над российскими территориальными водами в Крыму, само военное ведомство сообщило 25 ноября – это заявление содержалось в военно-дипломатической ноте украинскому военному атташе в Москве, но об обещании сбивать угрожающие ракеты в сообщении не говорилось. О том, что в этой ноте Россия пригрозила сбивать ракеты и даже наносить удары по пусковым установкам, в среду сообщило украинское издание «Зеркало недели». С призывом к украинской стороне отказаться от ракетных стрельб, которые могут нести угрозу гражданским самолетам, в пятницу выступила и Росавиация. Ее представитель Сергей Извольский заявил, что Россия не будет запрещать полеты в Крым гражданских самолетов.

Во вторник на керченском видеохостинге kerch.tv появился видеоролик, где запечатлена проходящая через Керчь автоколонна российских Вооруженных сил с трейлерами, на которых перевозились различные машины зенитно-ракетной системы С-300В, оптимизированной для противоракетной обороны. По словам человека, работающего на одном из российских предприятий по производству средств ПВО, из заявлений украинских официальных лиц и границ объявленных Украиной закрытых зон следует, что речь идет об испытаниях в ходе стрельб зенитной ракеты 5В55 для зенитно-ракетного комплекса С-300ПС с переснаряженной боевой частью (предельные сроки хранения его изготовленных в СССР боевых частей истекли), а также украинской ракеты «Вильха» – копии ракеты для дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч», которая активно применялась украинской армией в Донбассе и также выслужила предельные сроки эксплуатации. По словам собеседника «Ведомостей», перехват зенитной ракеты 5В55 комплексом С-300В теоретически вероятен при взаимном подборе режимов стрельбы обоих комплексов, что в данном случае невозможно. Перехватить же ракету от «Смерча» вполне реально, говорит полковник запаса Виктор Мураховский.

Впрочем, по мнению человека, близкого к Минобороны России, попытка «залезть» запретной зоной в российские территориальные воды в Крыму, похоже, является провокацией и намерений действительно стрелять по территории России у украинских военных нет.