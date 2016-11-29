Песков: Путин следит за ситуацией с учебными стрельбами Украины в районе Крыма

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с объявленными Украиной учебными стрельбами в районе Черного моря. «Этой ситуацией занимается профильное ведомство - Минтранс, это ведомство федеральной власти делает все, что необходимо», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин, безусловно, следит за ситуацией.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщил, что Россия обсудила с международной организацией гражданской авиации ICAO планы Украины провести стрельбы в районе Крыма. Соколов отметил, что сейчас российская сторона ожидает реакции организации. Минобороны России выразило протест украинской стороне.

25 ноября Росавиация сообщила, что в нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке запланировала проведение ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе полетной информации «Симферополь».

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что учения, в том числе стрельбы, пройдут 1 и 2 декабря «исключительно в воздушном пространстве Украины», причем «будут осуществляться строго с нормами международного права».