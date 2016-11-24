В Крыму задержан бывший военнослужащий Черноморского флота за шпионаж для Украины

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота, который шпионил в пользу Украины.

«22 ноября ФСБ России в Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2-го ранга запаса Леонид Пархоменко. Он, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота», – сообщили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена», по которой ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

За последний месяц это не первое задержание украинских шпионов. 10 ноября ФСБ сообщила о задержании троих человек, шпионивших для Украины и планировавших теракты на территории полуострова. Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко арестовали на два месяца. Украинская сторона отрицает какие-либо связи с задержанными.

21 ноября Симферопольский суд арестовал еще двоих офицеров Вооруженных сил Украины – Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которых также подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Крыма.