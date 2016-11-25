Крым отделился от Украины из-за политики идеологов майдана – Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что Крым отделился от Украины из-за политики организаторов майдана, передает «Интерфакс».

«Крым стал искать помощи у России. Но референдум по отделению Крыма от Украины - это результат провокации майдана. Пока Украина не войдет в правовое поле, пока не пройдут настоящие расследования, без правды построить будущее будет невозможно», - заявил он во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

«Хорошо, что Крым отделился от Украины? Нет, я считаю, что это плохо», - заявил Янукович. При этом он назвал достойной позицию российского президента Владимира Путина по защите жителей Крыма во время смены власти на Украине.