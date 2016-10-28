Янукович не может быть допрошен из-за отсутствия видео-конференц-связи – суд Ростова-на-Дону

Советский районный суд Ростова-на-Дону отказал в проведении допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» в пятницу помощник председателя суда Артур Маслов.

Он уточнил, что ответ на судебное поручение был направлен в Киев.

Ранее Минюст России направил в Советский суд Ростова-на-Дону запрос Украины о допросе в режиме видеоконференции бывшего президента страны Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Шуляка.

Тем временем адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк отмечает, что пока нет окончательного официального ответа от Российской Федерации относительно проведения допроса его клиента в режиме видеоконференции между российским и украинским судом.

Сердюк указал, что у Советского районного суда Ростова-на-Дону действительно могут отсутствовать необходимые технические возможности для организации такого допроса и теперь могут искать другие варианты решения этой ситуации.

Янукович уехал с Украины в феврале 2014 г. и с тех пор скрывается на территории России.