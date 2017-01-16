Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: X5 забронировала таблетки

X5 получила право купить миноритарную долю в аптечной компании «Мега фарм»

Ее основной владелец – президент А1 Александр Винокуров
В планах «Мега фарма» к концу 2017 г. управлять почти 1000 аптек в Москве и регионах
В планах «Мега фарма» к концу 2017 г. управлять почти 1000 аптек в Москве и регионах
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный продовольственный ритейлер X5 Retail Group получит опцион на покупку доли компании «Мега фарм», развивающей аптечные сети «Да здоров» и «А-мега», сообщило отраслевое издание Vademecum.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике