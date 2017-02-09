У мэрии связь подорожала

Мобильная связь в Москве последние полгода дорожала, а операторы сокращали включенный в пакеты интернет-трафик, выяснила мэрия. Операторы настаивают, что тарифы не росли

Московский департамент информационных технологий (ДИТ) проанализировал ценовую политику операторов в Москве и выяснил, что за шесть месяцев (с августа по январь) тарифы лишь росли. Пять пакетных тарифов увеличились на 6–22%, не снизился ни один, говорится в сообщении ДИТа. Менялись и наборы включенных в пакет услуг. Например, интернет-трафик менялся у шести тарифов: в трех он уменьшился на 33–50%, в трех других на столько же увеличился. Число включенных минут в трех тарифах уменьшилось на 9–16%, а у пяти увеличилось от 10 до 50%, сообщил ДИТ.

Департамент изучал все массовые тарифы операторов большой четверки, которые доступны для подключения. В исследовании не учитывались специализированные предложения – для пенсионеров и мигрантов, тарифы для устройств. ДИТ не раскрыл, какие тарифы у каких операторов выросли.

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) за последние полгода не увеличивал цены пакетных тарифов, уверяет его представитель Константин Прокшин. Такое случалось весной 2016 г., но сопровождалось пропорциональным увеличением включенного в пакет интернета и минут голосовых вызовов. В отношении «Вымпелкома» выводы нерелевантны, настаивает его представитель Анна Айбашева: в последний раз актуальные тарифы менялись в ноябре, когда появилась опция безлимитного LTE, но цена и включенные услуги не менялись. Представители МТС и «Мегафона» отказались от комментариев. Методика исследования ДИТа не известна, объясняет представитель «Мегафона».

Уменьшение мобильного трафика в пакетных предложениях ДИТ наблюдает впервые за два года мониторинга тарифов: раньше включенный трафик стабильно рос, говорит аналитик ДИТа Евгений Альминов. Он объясняет это явление подготовкой операторов к повышению себестоимости трафика из-за принятия закона Яровой (антитеррористические поправки, требующие от операторов хранения определенного трафика).

Другая причина – выход Tele2 на московский рынок – уже отыграна и больше не влияет на тарифную политику операторов, продолжает Альминов. Наконец, бурный рост мобильного трафика обернулся предельной нагрузкой на сети.

Повышение цен объяснимо: операторы хотят увеличить ARPU, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Этот показатель последний год падал за счет тарифов с безлимитным интернетом, которыми операторы увлеклись после выхода Tele2, рассказывает Либин. Сейчас зарабатывать можно лишь на интернете, соглашается аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов. Голосовой трафик никому не интересен и операторы хотят зарабатывать больше на меньших пакетах, чтобы абоненты докупали дополнительный трафик, рассуждает он. Других путей увеличить выручку у них нет: безлимитные тарифы – это тупик, уверен Потресов. К повышению тарифов подталкивала и инфляция, добавляет он.

Если подорожание продолжится, оно с большой долей вероятности будет скрытым для абонентов: например, ухудшение условий плана при сохранении общей стоимости, рассуждает Альминов. При этом количество sms и голосовых минут может расти, тогда как их востребованность падает, полагает он.

В 2017 г. Tele2 не планирует увеличивать цены на тарифы, уверяет Прокшин. В апреле, правда, тарифная линейка будет переконфигурирована, но объемы включенных в пакет интернета и голосовых вызовов не уменьшатся, обещает он.