Московские власти хотят дешевую связь для болельщиков на ЧМ-2018

Московские власти предлагают удешевить сотовую связь для болельщиков, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 г. Операторы вряд ли поддержат эту идею

Московские власти планируют ввести возможность обнуления платы за роуминг для иностранных болельщиков, которые приедут на матчи мирового футбольного первенства через полтора года. Об этом сообщили 21 декабря ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) города Андрея Белозерова.

Представитель ДИТ Москвы Елена Новикова пояснила «Ведомостям», что департамент работает не над обнулением платы за роуминг в чистом виде, а над созданием тарифного предложения для туристов. «Речь идет о специальной sim-карте для гостей, приехавших на мероприятие, ее будут раздавать в аэропорту», – говорит она. У получивших sim-карту будет возможность подключить единый туристический тариф для гостей столицы. Новикова не считает раздачу таких sim-карт проблемой для операторов – им все равно придется конкурировать с городской сетью WiFi, которую по заказу города к чемпионату разворачивает «Энфорта». Компания построит в пределах Садового кольца бесплатную сеть WiFi. Впрочем, оба столичных стадиона, на которых будут проводиться матчи мундиаля, – «Открытие арена» и «Лужники» расположены за пределами Садового кольца.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

Во время чемпионата мира Россию может посетить 1 млн иностранцев, прогнозировал министр спорта Виталий Мутко летом этого года. Он обещал запускать для туристов дополнительные сервисы – безвизовый въезд обладателям билетов на матчи, бесплатный проезд по железной дороге и т. д.

Один из операторов напомнил, что подготовка инфраструктуры к таким масштабным мероприятиям приводит к серьезным расходам, например на установку дополнительных мощностей и расширение емкости сети. Поэтому он считает предложение ДИТа, направленное на снижение доходов оператора, странным. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что при помощи роуминга операторы в таких случаях обычно компенсируют все затраты на модернизацию сетей. Поэтому обнуление роуминговых тарифов для туристов было бы им совсем невыгодно. Но и в случае с единым тарифом все будет зависеть от цен: если они будут в 10 раз ниже, чем в роуминге для гостей, то о выгоде операторов говорить не приходится, считает Либин.

Представитель пресс-службы оргкомитета «Россия-2018» говорит, что безвизовый въезд и организация бесплатного транспортного сообщения для болельщиков – это обязательства, которые Россия взяла на себя на стадии подачи заявки на проведение чемпионата. Поэтому правительство уже разработало систему идентификации болельщиков, согласно которой каждый обладатель билетов на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира должен получить паспорт болельщика или Fan ID. Их обладателям будет доступен безвизовый въезд в страну и бесплатный проезд на наземном городском общественном транспорте по специальным маршрутам в дни проведения турниров FIFA. В междугородном сообщении запустят специальные составы за определенное время до начала и по окончании матчей. Что касается сотовой связи, то здесь обязательств нет. Комментировать инициативу ДИТа представитель оргкомитета не стал.

Представитель Минкомсвязи не стал комментировать высказывания московских чиновников. Федеральный чиновник напоминает, что ДИТ не принимает такие решения. Реализация этой задумки, считает он, возможна только при согласии самих операторов, но собеседник «Ведомостей» называет ее мало вероятной. Представители «Вымпелкома» и МТС отказались от комментариев. Их коллеги из «Мегафона» и Tele2 не ответили на вопросы «Ведомостей». В июле этого года «Вымпелком» запускал специальный тариф для туристов, путешествующих по России. Он включал в себя бесплатные входящие по всей России, 2 Гб мобильного интернета, 50 sms и 100 мин, которые можно израсходовать на звонки по России или же по нескольким международным направлениям из региона подключения.