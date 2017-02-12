Москва заменила нефть деньгами

Департамент финансов Москвы опубликовал предварительные данные об исполнении бюджета в 2016 г. По сравнению с 2015 г. доходы выросли на 11% до 1,852 трлн руб., а расходы – на 14% до 1,736 трлн. Доходы превысили и наши ожидания, и бюджетные проектировки (Москва планировала получить 1,666 млрд руб.), удивлена аналитик S&P Екатерина Ермоленко.

Ермоленко объясняет такой рост доходов увеличением поступлений от налога на прибыль до 572 млрд руб. (на 18%). По ее словам, прирост налога на прибыль произошел в основном за счет финансового сектора. По данным с сайта правительства Москвы, в 2015 г. финансовый сектор принес 68,75 млрд руб. налога на прибыль, а в 2016 г. – 141,41 млрд руб.

В сообщении департамента финансов сказано, что увеличение поступлений от налога на прибыль связано в том числе со снижением возвратов на расчетные счета налогоплательщиков и зачетов в другие налоги по сравнению с 2015 г.; помимо финансов прирост поступлений обеспечили торговля и обрабатывающая промышленность.

Близкий к мэрии человек объясняет, что значительную часть налога на прибыль обеспечил Сбербанк. Это крупнейший сегодня налогоплательщик Москвы, он дает порядка 20% налога на прибыль. Резкий рост поступлений в том числе связан с низкой базой 2015 г., а в прошлом году у Сбербанка был более стабильный доход, констатирует собеседник «Ведомостей». Сбербанк отказался от комментариев.

Дорогая парковка Доходы Москвы от предоставления на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования и на внеуличной дорожной сети в 2016 г. увеличились на 25,6% до 4,37 млрд руб. Штрафы за правонарушения в области дорожного движения принесли в столичный бюджет 13,144 млрд руб. В 2015 г. поступления от таких штрафов составили 11,3 млрд руб. (рост на 11,8%).

Впервые с момента, когда нефтегазовые консолидированные группы налогоплательщиков перестали платить налоги в Москве, налог на прибыль начал расти, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.

До этого, по словам Редькина, доходы от налога на прибыль не превышали 485 млрд руб. Из-за созданных в 2012 г. новых консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) поступления от налога на прибыль предприятий нефтегазового сектора, зарегистрированных в Москве, сократились с 16 до 2%. В номинальном выражении столица ежегодно теряла порядка 170 млрд руб. Похоже, теперь ей удалось почти полностью возместить выпадающие доходы. Для этого городу пришлось выработать много инструментов – как в плане налоговых доходов, так и неналоговых: доходы от рекламы, использование имущества, продажа патентов трудовым мигрантам, введение торгового сбора, внедрение платных парковок (см. врез).

Среди налоговых мер, например, переход на взимание налога на имущество организаций по кадастровой стоимости. Суммарный эффект от налоговых проектов в Москве в 2015 г. составил более 50 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» бывший руководитель департамента экономической политики Максим Решетников.

Основным источником доходов бюджета Москвы продолжает оставаться налог на доходы физических лиц – 745,1 млрд руб. (40,2%), его поступления выросли на 7,7%. Это выше среднероссийского темпа роста и связано с увеличением зарплат в частном секторе, комментирует Ермоленко.

Доля неналоговых доходов несколько сократилась по сравнению с предыдущим годом – с 12 до 11,2%. В номинальном выражении – рост на 8,5% (208,4 млрд руб.). Безвозмездные поступления в бюджет составили 77,9 млрд руб. (в прошлом году – 75,5 млрд руб.).

Рост расходов связан с эффектом низкой базы 2015 г., когда расходы сократились (к фактическому исполнению городского бюджета в 2014 г.) в номинальном выражении, считает Ермоленко. Также рост в 2016 г. она объясняет увеличением финансирования адресной инвестиционной программы на 18% до 418,8 млрд руб.

Вторая по величине статья расходов Москвы – социальная поддержка жителей города – обошлась в 367,5 млрд руб. Но эти расходы выросли незначительно: в 2015 г. на социальные цели пошло 344,5 млрд руб.

В итоге бюджет исполнен с профицитом в 116 млрд руб. Сама Москва планировала дефицит в 170 млрд руб. Большая часть профицита направлена на погашение государственного долга города, говорится в сообщении департамента финансов. За 2016 г. долг Москвы сократился в 2,3 раза и на 1 января 2017 г. составил 61,9 млрд руб.

«Рейтинг у Москвы на уровне странового, а рейтинг собственной кредитоспособности – выше. У Москвы большой запас прочности, кроме того, Москва при желании всегда может занять на рынках», – говорит Редькин. По его мнению, если в экономике не будет потрясений, то бюджет города продолжит быть профицитным, а Москва не сможет истратить все деньги.

Сами московские власти заложили на следующий год рекордный дефицит в 218 млрд руб. (11% доходов), следует из проекта бюджета Москвы на предстоящую трехлетку. Дефицит увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов – Москва планирует потратиться на городское строительство: в 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на 15% по сравнению с 2016 г. и достигнут 484 млрд руб.

Не исключено, что Москва завышает расходы в том числе для того, чтобы защитить свои деньги: федеральный центр изыскивает все возможности для пополнения бюджета, рассказывал один из консультантов мэрии. Из-за нормы увеличить федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%, чтобы перераспределить эти деньги на поддержку бедных регионов, Москва потеряет порядка 28 млрд руб. Норма будет действовать три года. Мэр Москвы Сергей Собянин критиковал ее, называя политическим шагом по принципу «отнять и поделить». «По сравнению со 116 млрд руб. профицита 28 млрд некритическая сумма», – считает Редькин.