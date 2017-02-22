Граждане заплатят

«Ведомостям» стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина – последние готовят собственные программы реформ.

Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС. Об этих вариантах рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников и два эксперта, участвующих в обсуждении.

Комбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на совещаниях в правительстве с осени. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к декабрю 2017 г. подготовить предложения по налоговой реформе – как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018–2024 гг.

В Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов. Это один из вариантов, подчеркивает федеральный чиновник.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, говорят два чиновника, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%. Эти предложения не соответствуют действительности, уверен представитель Минэкономразвития. Пока идет ведомственная и экспертная дискуссия, говорит другой чиновник: «Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались».

Минфин, рассказывает федеральный чиновник, будет смотреть, насколько политически различные варианты реализуемы, для этого могут быть различные соцопросы, нужно обсуждать, вводить необлагаемый минимум или нет, а если да, то какой. Минфин против увеличения общей нагрузки, окончательные предложения пока не сформированы, говорит представитель министерства.

НДФЛ – ключевой налог для региональных бюджетов, за 11 лет его доля в их собственных доходах выросла с 29 до почти 38% в 2016 г.

Поступления от НДФЛ в 2016 г. выросли на 7,5% (более 3 трлн), говорил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Один из экспертов перечисляет обсуждающиеся идеи – от введения плавающей ставки НДФЛ до предоставления регионам права утверждать собственные ставки.

Повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума прорабатывалось и обсуждалось на площадке Центра стратегических разработок, говорится в материалах его экспертов, с которыми ознакомились «Ведомости». Такой вариант был бы нейтрален для бюджетной системы, говорится в экспертной записке.

Просчитываются все варианты, утверждает высокопоставленный чиновник: говорить, что существует какой-то основной, преждевременно. Перенастройка налоговой конструкции в случае принятия решения произойдет в 2018 г., предполагал первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Минфине считают, что нагрузка на труд завышена, выпадающие доходы можно компенсировать за счет косвенных налогов, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Илья Трунин: «Ставки надо обсуждать. Понятно, что хочется сделать 21 и 21, 22 и 22, 25 и 25 (ставка НДС и страховых взносов. – «Ведомости») – красиво, но это сложные решения, их надо долго и подробно обсуждать и хотелось бы публично». Основные бенефициары маневра, в котором уменьшаются взносы и растет НДС, – сельское хозяйство (снижение нагрузки на 40%), бюджетный сектор (около 30%) и госуправление (28,4%), следует из расчетов Минэкономразвития, с которыми ознакомились «Ведомости» (расчеты сделаны для варианта 21 и 21). «Я бы предложил взносы снизить, а НДС не трогать», – комментировал маневр Трунин.

Если согласиться с маневром, нужно признать, что страховая пенсионная модель провалилась, говорит высокопоставленный чиновник, а донастройка не означает демонтажа того, что есть.

Эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат, предупреждает чиновник финансово-экономического блока. Теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн руб., оценивают в Минэкономразвития. Это совпадает с летними расчетами Минфина.

Например, компании могут зарегистрировать своих работников как индивидуальных предпринимателей и платить 6%-ный налог, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Прежде были распространены разные схемы – например, работодатели договаривались с банками, чтобы работники получали доход как проценты от депозита, вспоминает он, но сейчас от таких схем все чаще отказываются.

Введение плоской шкалы НДФЛ было единственной безусловной положительной российской налоговой реформой, говорит Владимир Назаров из НИФИ: «Надо десять раз подумать, прежде чем отказываться от этого завоевания». Прогрессивный налог – одна из мер сглаживания неравенства доходов, указывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но та же ОЭСР называет прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц самой вредной для экономического роста.