Банки изучат план «Трансаэро»

Это следует из писем топ-менеджеров Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ), «Абсолют банка» и «Юникредит банка» гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину. Подлинность писем, с которыми ознакомились «Ведомости», подтвердили человек, близкий к «Трансаэро», менеджеры «Юникредит банка» и «Абсолют банка».

Бурдин предложил банкам план создания новой авиакомпании под брендом «Трансаэро» в ноябре. Суть его в том, чтобы задолженность была конвертирована в акции нового перевозчика. Рентабельная деятельность новой авиакомпании не гарантирует возврата всех средств, но вернуть можно будет больше, чем при распродаже активов в рамках конкурсного производства, объяснял в интервью «Ведомостям» Бурдин. По его подсчетам, для запуска новой авиакомпании нужны первоначальные инвестиции в $12–13 млн. Банки же смогут распустить резервы, созданные под долги «Трансаэро», указывал Бурдин.

Предправления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев выразил принципиальную заинтересованность в создании новой авиакомпании. Но для принятия решения он запросил детальный бизнес-план. Он также отметил, что распустить резервы согласно требованиям ЦБ можно будет не по факту конвертации долга в акции, а только после улучшения финансового состояния новой авиакомпании и роста ее справедливой стоимости. Директор департамента по работе с проблемными активами РСХБ Елена Кашуба просит дополнительно информацию об активах, которые планируется внести в новую авиакомпанию, и анализ финансового состояния «Трансаэро». Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев сообщил, что финансировать новую авиакомпанию Сбербанк не планирует, но запросил информацию – ведутся ли переговоры с «ВЭБ-лизингом» и «ВТБ-лизингом» о поставке самолетов в новую авиакомпанию, как идет проработка маршрутной сети и как идут переговоры с другими кредиторами. Начальник управления по работе с проблемными кредитами «Юникредит банка» Сергей Брякин просит представить детальный план восстановления производственной деятельности. C другими банками переговоры идут только в телефонном режиме, но ни один не выступил однозначно против плана, уверяет человек, близкий к «Трансаэро».

16 месяцев на земле «Трансаэро» прекратила полеты в октябре 2015 г., двумя месяцами позже в компании было введено наблюдение. Долги «Трансаэро» оцениваются в 250–260 млрд руб., в том числе банкам – около 90 млрд руб. Реестр кредиторов еще не сформирован.

«Сбербанк не видит оснований и экономических предпосылок для восстановления деятельности авиакомпании, – сказал представитель Сбербанка. – При этом мы заинтересованы в получении максимально полной и достоверной картины о состоянии ее активов и обязательств, которую ожидаем увидеть в отчете конкурсного управляющего». Представитель «Абсолют банка» сказал, что ответа на письмо банк не получил. Его коллега из РСХБ не ответил на запрос «Ведомостей».

Категорически против реинкарнации «Трансаэро» еще один ее кредитор – «Аэрофлот», заявил в февральском интервью ТАСС гендиректор компании Виталий Савельев. В реестр требований кредиторов включен долг перед группой «Аэрофлот» в размере 8,12 млрд руб., поясняет представитель компании. А общие затраты «Аэрофлота» на перевозку пассажиров «Трансаэро» оцениваются в 17 млрд руб.

Бурдин писал банкам, что в парке новой авиакомпании будут пять SSJ100 и 10 Boeing 737. В декабре состоялись два совещания у тогдашнего замминистра промышленности Андрея Богинского (недавно назначен гендиректором «Вертолетов России») с участием представителей «Трансаэро», лизинговых компаний и кредиторов, рассказали четверо их участников. ГТЛК выразила готовность поставить SSJ100, но решений пока не принято, говорят собеседники (представитель ГТЛК это не комментирует). Минпромторг поддерживает план, так как появится еще один эксплуатант российского самолета, добавляют двое из них. Документов в Минпромторг России не поступало, но про план министерству известно, говорит его представитель: «Если новый проект будет предполагать использование российских самолетов или способствовать продвижению наших машин на рынок, он мог бы быть нам интересен». «ВЭБ-лизинг» не располагает информацией о создании новой авиакомпании. С предложением о передаче самолетов в «ВЭБ-лизинг» никто не обращался, сказал его представитель.

«Трансаэро» ведет переговоры с 10 крупными банками, основными кредиторами компании, уже достигнуты предварительные договоренности о поставках необходимых самолетов, говорит представитель «Трансаэро». Если банки не согласятся с предложением менеджмента, резервы, созданные под плохие долги, будут заблокированы на ближайшие 2–3 года, пока не завершится конкурсное производство. А вернуть удастся лишь около 2% долгов, добавляет он.