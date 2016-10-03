Новый старый интернет

России не нравилась роль США, не нравится и отказ от этой роли

Одна из главных, по мнению российского руководства, проблем рунета формально перестала существовать. Контракт между ICANN, корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами, и Национальным управлением информации и связи (NTIA; подразделение министерства торговли США) закончился. С 1 октября интернет не контролируется правительством США (контракт и раньше практически не позволял что-либо контролировать, но теперь и контракта нет).

Управлять ICANN будет международное сообщество, для этого будет создана специальная компания, причем представлены в ней будут не только государства, но и бизнес, и эксперты, и потребители. Российских защитников интернета это вроде бы должно радовать, но не все так просто.

Модель, по которой должна будет управляться ICANN, – так называемый мультистейкхолдеризм (глобальное сообщество заинтересованных сторон), или модель, предполагающая выработку решений широким кругом компетентных и заинтересованных людей. Она лишает правительства привычных для них эксклюзивных полномочий.

В октябре 2014 г. на конференции Международного союза электросвязи (ITU) при ООН глава Минкомсвязи Николай Никифоров выступил за создание международной конвенции по управлению инфраструктурой интернета под эгидой ООН (тогда против этого высказались США, Канада, Австралия и другие страны). В апреле 2016 г. на российско-китайском форуме по информационным технологиям помощник президента Игорь Щеголев заметил, что многосторонняя модель управления превращает государства в «миноритариев», лишенных возможности должным образом отстаивать интересы своих граждан.

По сходному принципу давно работает голландская RIPE NCC, присваивающая IP-адреса. Российские чиновники и в этом видят признак незащищенности рунета, что довольно забавно: из-за дробности нашего рынка значительная доля голосов в RIPE принадлежит российским провайдерам, отмечает основатель Общества защиты интернета Леонид Волков.

Интернет – децентрализованная система, контролировать которую на глобальном уровне невозможно. Но это сложно понять обычному человеку и тем более политику. В 2014 г. после разоблачений Эдварда Сноудена наметился тренд на «суверенизацию» интернета не только в Китае и России, но и в Германии и других европейских странах.

Дилемма «государство или никто» оказывается неверной. Появляется «государство или не государство» и даже «государство или мы». С развитием информационного общества эта пара становится все более востребованной. Политики будут по-прежнему требовать контроля государства, причем с разных сторон: американские консерваторы выступают против того, чтобы США отказывались от правительственного контроля за ICANN, иначе, по их мнению, такие страны, как Китай или Россия, ограничат свободу слова.