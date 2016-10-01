Интернет вышел из-под контроля США

Управлять сетью будут те же организации, но без согласования с американским правительством

Сегодня истек контракт корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA), говорится в официальных сообщениях ICANN и NTIA. Это означает, что исполнение технических функций по работе интернета IANA (администрация адресного пространства интернета) будет контролировать международное сообщество, а не власти США. Это исторический момент перехода управления интернетом в частные руки, говорится в сообщении ICANN.

ICANN продолжит исполнять свои функции, но перестанет согласовывать их с чиновниками, добавляет близкий к ICANN человек. Со временем ICANN создаст специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие всем правилам, рассказывает он. Вносить эти изменения продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов DNS и реестра доменов верхнего уровня, следует из данных NTIA.

По словам члена совета директоров ICANN Стивена Крокера, переход контроля над интернетом готовился с 1998 г., когда ICANN стала выполнять функции по управлению системой адресов и имен в интернете. В итоге интернет-сообщество одобрило схему управления глобальной сетью, основанную на принципе мультистейкхолдеризма: это модель управления с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира. При этом пользователи интернета не должны почувствовать никаких изменений в работе сети, обещает ICANN.

Штаты против Соединенных штатов Вопрос контроля над интернетом активно используется в предвыборной гонке в США. Так, недавно штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщил, что отказ США от контроля над интернетом приведет к цензуре в сети со стороны таких стран, как Россия и Китай. А в конце сентября американские штаты Аризона, Техас, Оклахома и Невада оспорили в Окружном суде Техаса планы правительства страны отказаться от контроля над сетью. Однако суд отклонил этот иск ввиду истечения срока оспариваемого контракта, сообщила сегодня NTIA.

ICANN давно разработала план по передаче управления интернетом международному сообществу. А правительство США в марте этого года подтвердило свое намерение отказаться от координирующей роли в исполнении функций IANA.

Тема контроля над интернетом обсуждается мировым сообществом все последние годы, эта дискуссия особенно обострилась после того, как бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обнародовал информацию о масштабной слежке американских спецслужб за пользователями интернета. Тогда чиновники многих стран заговорили о том, что интернет – международное явление и нехорошо, когда его основными функциями (распределением имен и адресов) управляет одна страна – США.

В России этот вопрос не раз поднимали помощник президента Игорь Щеголев, министр связи Николай Никифоров. Ключевые элементы интернета (например, корневые сервера DNS, дающие доступ ко всему адресному пространству сети) находятся за пределами России и не управляются нашей страной. Присвоение имен и адресов происходит по правилам ICANN, которая контролируется США, говорил Щеголев. Россия еще в 2012 г. предлагала передать контроль над интернетом международной организации – Международному союзу электросвязи (МСЭ). Тогда эту идею поддержали Китай, Иран, Судан, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, но США, Канада, Австралия и часть стран Евросоюза выступили против.