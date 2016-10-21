Дается в сокращении

Вот такого молодца высотой 17,5 м установят нам на Боровицкой площади. Или это победа? Ведь сначала хотели на Воробьевых горах, и гораздо выше – 25 м, и как раз в том месте, откуда приятно любоваться на очертания МГУ. Я подписывал петицию против. А вы? Да, мы победили: теперь князь Владимир встанет так, чтобы в одну сторону перекрыть вид на Кремль, а в другую – на Пашков дом, шедевр архитектора Баженова, на бельведере которого когда-то беседовали герои писателя Булгакова.

– Какой интересный город, не правда ли? – спрашивал тогда Воланд.

– Мессир, мне больше нравится Рим! – отвечал ему Азазелло.

Действительно, в их времена пейзаж, прилегающий к Кремлю, мало напоминал Форум: ни одной статуи императора, величия ни на копейку. Но наконец дело сдвинулось, и сразу на сотни миллионов: Владимир станет первым прижизненным памятником действующему главе государства, причем воздвигнутым по велению души благодарных подданных. В соседней стране памятник тому же князю высится на берегу Днепра с середины XIX в. Его клон на Боровицкой отныне станет напоминать миру, что украинские коллеги нашего президента не единственные легитимные преемники древних властителей Руси и что Москва пусть не третий Рим, но хоть второй Киев.

В роли благодарных подданных выступило Российское военно-историческое общество, помочь принять дар взялись Министерство культуры и столичное правительство. Стороны разделили унылую обязанность держать ответ перед ЮНЕСКО, которое соглашалось лишь на 8 м. Отпилив у князя снизу часть постамента, а сверху укоротив в руке крест, достигли 17,5 м, но дальше уже начинался сам князь. Чиновники утверждают, что с международной организацией достигнут компромисс, защитники городской среды – что окончательного проекта в ЮНЕСКО не видели. Так или иначе, князю стоять.

Здесь уместно вспомнить, что в годы правления мэра Лужкова на этом самом месте планировалось построить депозитарий Музеев Московского Кремля, и стройку уже было начали. Однако общественность стала протестовать, и по уходе Лужкова в 2010 г. сама директор музеев Елена Гагарина отказалась от проекта. «Еще не известно, что на этом месте будет, – спустя три года делилась Гагарина с «Ведомостями» (от 5.07.2013). – Хотя на совещаниях в управлении делами президента говорится, что решено там ничего не строить». Сегодня определенность есть. В 2010 г. общество одержало одну победу, недавно на Воробьевых горах – другую, результат этих побед явится нам на Боровицкой площади в День народного единства 4 ноября.