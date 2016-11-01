Выборы: Человек в избиркоме

Как-то этим летом я смотрел трансляцию заседания ЦИК. Рассматривалась жалоба партии на то, что областная избирательная комиссия отказала в регистрации ее списка. Членам ЦИК сразу стало ясно, что обжалуемое решение незаконно. И они спросили председателя облизбиркома, осознает ли он это. Тот в ответ возразил: но ведь мы свое решение приняли единогласно!

Ситуация довольно типичная. Нижестоящая избирательная комиссия единогласно принимает решение, а потом вышестоящая комиссия его единогласно отменяет. Как так получается? А дело в том, что зачастую все члены избирательной комиссии – люди, так или иначе зависимые от местного начальства. И они часто даже не пытаются вникнуть в существо вопроса: раз начальник сказал, значит, так и есть. Как ни странно, даже присутствие в составе избирательной комиссии представителей парламентских партий часто не помогает: эти представители тоже встроены в систему.

Выход в том, чтобы включать в избирательные комиссии людей, обладающих тремя важными качествами: они должны быть компетентны, неравнодушны и самостоятельны в суждениях. То есть они не должны напрямую зависеть от местной власти.

Для того чтобы такие люди могли в массовом порядке попадать в избиркомы, нужно, безусловно, серьезно менять избирательное законодательство. Но кое-что можно сделать уже сейчас. Добиться, чтобы в ту или иную комиссию попал хотя бы один такой компетентный и независимый гражданин.

Что может сделать один член комиссии, состоящей из 10–14 человек? Мой опыт говорит, что сделать он может довольно много. Стоило аргументированно возразить, поднять дискуссию – и просыпались те, кто не желал вникать в существо вопроса; смелели те, кто понимал, что комиссия не права, но не решался возражать. Даже если незаконное решение не удается заблокировать, есть право его обжаловать, есть возможность предать факты гласности. И, что немаловажно, есть право знакомиться со всеми документами своей комиссии и нижестоящих комиссий, проводить собственное расследование.

Но как добиться, чтобы такие люди попали в состав избирательной комиссии? Как раз сейчас формируются новые составы большинства комиссий субъектов Федерации. Но их формируют на паритетных началах главы регионов и региональные парламенты, которые, увы, не заинтересованы во включении в избиркомы независимых членов.

Выход есть. По закону два члена регионального избиркома назначаются по представлению ЦИК. ЦИК должен быть заинтересован в том, чтобы эти комиссии не были придатками губернаторских администраций, а состояли из компетентных и самостоятельных людей. Однако до сих пор ЦИК предлагал людей, связанных с региональной властью, которых и без нее бы включили в комиссию. Фактически ЦИК отказывается от полномочий, предоставленных ему законом, а лишь штампует решения региональных властей.

Движение «Голос» предлагает ЦИК изменить подход. Пусть люди, сросшиеся с региональной администрацией, назначаются этой администрацией самостоятельно – тут пока сложно что-то изменить. Но ЦИК должен бы предлагать людей, с администрацией не связанных. У движения «Голос» есть такие кандидатуры по ряду регионов: в Москве, Челябинской, Самарской, Нижегородской, Свердловской областях и др. Могут быть и другие независимые кандидаты. Дело теперь за Центризбиркомом.

Автор – член совета движения «Голос»