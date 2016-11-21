От редакции
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: От редакции: Отступление в диссиденты

Отступление в диссиденты

Гражданское общество все больше работает «в стол»

Прошедший в минувшие выходные Общероссийский гражданский форум показал растущее несовпадение повестки государства и активной части общества.

С одной стороны, налицо резкое сужение поля деятельности гражданского общества – вытеснение из правового поля и переформатирование НКО, захват традиционных контролировавшихся гражданскими активистами площадок имитационными, вытеснение дискуссионных площадок за границу. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева прямо посоветовала гражданскому обществу в России готовиться к существованию в полуподпольном режиме и вспоминать опыт диссидентов.

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Символично, что одним из предложений форума стала Концепция модернизации пенитенциарной системы. Эта сфера становится действительно все более важной по причине ужесточения законов и правоприменения; а ФСИН, как бюджетному силовому ведомству, чем хуже – тем лучше (больше заключенных – больше финансирование). Но это похоже и на отступление гражданского общества на новые позиции в рамках дозволенного.

С другой стороны, демографическое, экономическое положение, состояние системы управления и защиты прав человека, все более заметный уход государства из социальной сферы показывают, что без подключения гражданского общества острая фаза кризиса государства неизбежна. Впрочем, пространства для диалога пока не просматривается, напротив, в среднесрочной перспективе – «отделение общества от государства».

Власть, конечно же, всегда заявляет о поддержке гражданского общества и даже помогает ему финансово – переформатируя в процессе распределения грантов систему НКО в сторону патриотизма и социальных услуг.

Ужесточение регулирования и правоприменения в ближайшем будущем может привести к сокращению числа НКО и миграции активистов в неформальные группы и клубы; «государственная» вертикаль гражданского общества снизит его разнообразие и эффективность.

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Общественники по-прежнему готовы предлагать свои стратегии развития страны и идеи совершенствования ключевых институтов: суда, выборов, местного самоуправления и СМИ. Однако власть мало интересуется идеями независимых экспертов, ее повестка дня и восприятие действительности резко отличаются от представлений гражданской экспертизы, отмечает политолог Алексей Макаркин. Участник форума регионовед Наталья Зубаревич считает, что эксперты давно перестали ждать, что бюрократия использует их идеи. Специалисты спокойно пишут дорожные карты в стол, понимая, что рано или поздно необходимость реформ заставит обратиться к профессионалам.

На форуме много говорилось об образе будущего и о том, что у россиян есть запрос на таковой. Проблема в том, что основа образа будущего всегда в настоящем; и если мы все настойчивее отстаем от развитого мира, для нас его будущее, уже наступающее сегодня, становится все более фантастичным. Отступление в диссиденты как актуальная практика для гражданского общества тоже свидетельство архаизации.

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