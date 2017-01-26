Аналитика
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: От редакции: Трубный выбор

Трубный выбор

Сможет ли Игорь Сечин разрушить экспортную монополию «Газпрома»
Е. Разумный / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин вновь покушается на святое – монопольное право «Газпрома» на поставки трубопроводного природного газа на экспорт.

Как стало известно РБК, в декабре 2016 г. Сечин написал письмо Владимиру Путину, в котором сообщил о заинтересованности ВР, одного из акционеров «Роснефти», в заключении долгосрочного, на 16 лет, контракта на поставку в Европу добываемого «Роснефтью» газа. Как следует из письма Сечина в изложении РБК, компания оценивает дополнительные налоговые поступления от этой сделки более чем в 500 млрд руб. Но «Газпром экспорт», дочерняя структура газовой монополии, не идет на переговоры и с апреля не подписывает уже готовое агентское соглашение о поставках газа через единый экспортный канал, никак не аргументируя отказ, сетует Сечин и просит президента «рекомендовать «Газпрому» в сжатые сроки обеспечить заключение договора».

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