От редакции
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: От редакции: Поправимый ущерб

Поправимый ущерб

С кем придется судиться американскому президенту

Дональд Трамп пришел к власти, используя раскол в американском обществе. Первые решения нового президента – а именно попытки выполнить предвыборные обещания – работают на увеличение этого раскола. Любопытно, как будет сопротивляться президентской политике американская система сдержек и противовесов.

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