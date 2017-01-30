Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: От редакции: Поправимый ущерб
Поправимый ущерб
С кем придется судиться американскому президенту
- Николай Эппле,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Дональд Трамп пришел к власти, используя раскол в американском обществе. Первые решения нового президента – а именно попытки выполнить предвыборные обещания – работают на увеличение этого раскола. Любопытно, как будет сопротивляться президентской политике американская система сдержек и противовесов.
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