Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: От редакции: Поправимый ущерб

Дональд Трамп пришел к власти, используя раскол в американском обществе. Первые решения нового президента – а именно попытки выполнить предвыборные обещания – работают на увеличение этого раскола. Любопытно, как будет сопротивляться президентской политике американская система сдержек и противовесов.