Нужно просто быть «Ростехом»

Как заработать $141 млн, не потратив почти ничего? Просто нужно быть «Ростехом». Госкорпорация, внеся 4900 руб. в уставный капитал ООО «СЛ золото» в оплату 49% его долей, в течение пяти лет получит $141 млн за то, что продаст дополнительные 23,9% акций партнеру – «Полюсу». На 4900 руб. не купишь даже хорошие беговые кроссовки – $141 млн хватит, чтобы построить не один завод по их производству.
На прошлой неделе «СЛ золото» стало победителем аукциона на право разработки месторождения золота Сухой Лог, одного из крупнейших в мире, третьего среди неразработанных. Его запасы, как пишет Polyus Gold International в проспекте к размещению евробондов, оцениваются в 53,3 млн унций. Запасы всей Nordgold, которая входит в пятерку российских золотодобывающих компаний, – 28,5 млн унций, а стоит эта компания на Лондонской бирже около $1 млрд.
Двадцать лет, с 1997 г., Минприроды никак не могло провести аукцион на право разработки Сухого Лога. Они наконец сделали это, когда цены на золото начало лихорадить. Импульс придали обращение гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в правительство летом 2015 г. и его письмо одному давнему знакомому по службе в КГБ – президенту Владимиру Путину.
«СЛ золото», специально созданное «Полюсом» и «Ростехом» для участия в аукционе, получило право разработки месторождения без боя: второй претендент – «Золото Бодайбо» – не сделал ни одного шага. Лицензия обойдется «СЛ золоту» в 9,4 млрд руб. Отсутствие ажиотажа вокруг такого лакомого актива объяснимо: участвовать в торгах могли только компании, где государству прямо или косвенно принадлежит 25%. Благодаря этой оговорке «дочка» «Ростеха», не имеющая опыта в разработке месторождений золота, оказалась идеальным партнером для крупнейшей золотодобывающей компании России. «Доля 25% в консорциуме по Сухому Логу нужна государству, чтобы контролировать процесс освоения месторождения, а в дальнейшем она может быть продана по более высокой цене», – объяснял министр природных ресурсов Сергей Донской летом 2016 г. (цитата по «Интерфаксу»). Правда, задаток в 8,5 млрд руб. за участие в аукционе на Сухой Лог полностью внес «Полюс». Он же будет управлять разработкой месторождения, назначит гендиректора «СЛ золота» и будет привлекать финансирование. А «Ростех» продаст партнеру 23,9% долей «СЛ золота» за $141 млн. Доходность этой инвестиции для госкорпорации – 172 560 122% за пять лет. Не снилось даже Уоррену Баффетту.
Но что от этого выигрывает бюджет, для которого цена продажи дополнительных долей «СЛ золота» «Ростеху» – недополученная на торгах выручка? Ведь будь круг участников шире, борьба была бы ожесточеннее, а итоговая цена – выше. Почему бюджет уступил ее госкорпорации? «Ростех» перечислит ему вырученные $141 млн? Туда же пойдут дивиденды, которые будут причитаться на оставшиеся 25,1% долей «СЛ золота», когда месторождение заработает? Очень сильно в этом сомневаюсь.
Как начинался Сухой Лог
ИА REGNUM
Золотодобыча в Иркутской области возникла в середине XIX в., с началом разработки богатейших россыпей Восточно-Саянского, Предбайкальского и Лено-Витимского золотоносных районов. На фото: рабочие на Ленских приисках
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ИА REGNUM
Тогда были выявлены две первых золотоносных россыпи Ленского района – прииски Спасский и Вознесенский. Они располагались в верховье реки Хомолхо в 30 км к северо-востоку от крупнейшего на сегодня месторождения золота в России – Сухого Лога, говорится в «Вестнике золотопромышленника»
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ИА REGNUM
В этой местности начало работать предприятие «Лензото» (Ленское золотопромышленное товарищество, сейчас - «Лензолото»), получившее в том числе и иностранные инвестиции. К 1910г. их доля в капитале акционерного общества достигла 65%. На фото: Ленские прииски, 1910 г.
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ИА REGNUM
Прииски соединялись между собой железной дорогой, а золотодобытчики жили в привокзальном поселке Бодайбинская резиденция (на фото) – сейчас это город Бодайбо
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ИА REGNUM
К этому времени в активах «Лензото» находилось около 400 приисков, штат предприятия насчитывал 7000 рабочих. Это было одно из самых мощных золотопромышленных предприятий в мире. На фото: группа рабочих «Лензото», 1912 г.
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ИА REGNUM
Золотодобыча стала мощным импульсом для развития других видов промышленности. Уже тогда для обслуживания предприятия было запущено 6 ГЭС, работавших в единой энергосистеме. Именно здесь была открыта первая в России электрифицированная железная дорога, служившая для перевозки торфа и гальки - выработок с месторождений
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Картина Александра Моравова «Ленский расстрел», 1930
Весной 1912 г. недовольные условиями труда и быта горнорабочие отказались выходить на прииск, организовав крупную забастовку, которая завершилась трагедией, известной в истории как «Ленский расстрел». Солдаты открыли огонь по участникам шествия. Тогдашние газеты сообщали о смерти 150 человек и около 200 раненых
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ИА REGNUM
После революции прииски были национализированы и добыча практически пришла в упадок, горнорабочие покидали поселок. Были прекращены геологоразведочные работы, стала разрушаться производственная и социальная инфраструктура
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Эдгар Брюханенко / ТАСС
Месторождение Сухой лог было открыто в 1961 г., но полноценные разведочные работы на нем начались лишь в 1971 г., говорится в материалах «Вестника золотопромышленника». Запасы месторождения в количестве 1037 тонн золота были утверждены в 1977 г. На фото: геологи в районе месторождения
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Эдгар Брюханенко / ТАСС
Освоение золоторудных запасов месторождения начато в 1985 г. Работы проводились ПО «Лензолото» за счет государственных средств. На фото: вскрышные работы в карьере Сухого Лога
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Брюханенко Эдгар / ТАСС
Подготовка инфраструктуры включала строительство круглогодичной дороги Таксимо - Бодайбо - Сухой Лог и реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Бодайбо
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Саяпин Владимир / ТАСС
Строительство автодорожного моста через реку Витим, связывающего Сухой Лог с БАМом у города Бодайбо, 1992 г.
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Геннадий Хамельянин / PhotoXPress
Сухой Лог находится в 137 км от города Бодайбо Иркутской области (на фото). Это крупнейшее в Евразии неразработанное месторождение золота, по данным исследования Gold Focus 2016. Запасы Сухого лога – 1656 т золота и 1533 т серебра
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Полюс Золото
В начале 1990-х гг. «Лензолото» (дочка «Полюса») получило лицензию на Сухой Лог, но в 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал ее – из-за срыва срока разработки. Сейчас в 20 км от него «Полюс» разрабатывает схожее по способу выработки Вернинское месторождение золота (на фото). В 2015 г. компания завершила строительство ЛЭП Пеледуй – Мамакан, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение производства
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Полюс Золото
Совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото» – выиграло аукцион на право разработки Сухого Лога 26 января. Сумма сделки - 9,4 млрд руб. Сколько может стоить разработка Сухого Лога, ни представитель «Полюса», ни представитель «Ростеха» не говорят. Минприроды оценивает капзатраты в 90–100 млрд руб. На фото: схожее по способу выработки месторождение «Полюса» в Бодайбинском районе