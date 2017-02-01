Нужно просто быть «Ростехом»

Как заработать $141 млн, не потратив почти ничего? Просто нужно быть «Ростехом». Госкорпорация, внеся 4900 руб. в уставный капитал ООО «СЛ золото» в оплату 49% его долей, в течение пяти лет получит $141 млн за то, что продаст дополнительные 23,9% акций партнеру – «Полюсу». На 4900 руб. не купишь даже хорошие беговые кроссовки – $141 млн хватит, чтобы построить не один завод по их производству.

На прошлой неделе «СЛ золото» стало победителем аукциона на право разработки месторождения золота Сухой Лог, одного из крупнейших в мире, третьего среди неразработанных. Его запасы, как пишет Polyus Gold International в проспекте к размещению евробондов, оцениваются в 53,3 млн унций. Запасы всей Nordgold, которая входит в пятерку российских золотодобывающих компаний, – 28,5 млн унций, а стоит эта компания на Лондонской бирже около $1 млрд.

Двадцать лет, с 1997 г., Минприроды никак не могло провести аукцион на право разработки Сухого Лога. Они наконец сделали это, когда цены на золото начало лихорадить. Импульс придали обращение гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в правительство летом 2015 г. и его письмо одному давнему знакомому по службе в КГБ – президенту Владимиру Путину.

«СЛ золото», специально созданное «Полюсом» и «Ростехом» для участия в аукционе, получило право разработки месторождения без боя: второй претендент – «Золото Бодайбо» – не сделал ни одного шага. Лицензия обойдется «СЛ золоту» в 9,4 млрд руб. Отсутствие ажиотажа вокруг такого лакомого актива объяснимо: участвовать в торгах могли только компании, где государству прямо или косвенно принадлежит 25%. Благодаря этой оговорке «дочка» «Ростеха», не имеющая опыта в разработке месторождений золота, оказалась идеальным партнером для крупнейшей золотодобывающей компании России. «Доля 25% в консорциуме по Сухому Логу нужна государству, чтобы контролировать процесс освоения месторождения, а в дальнейшем она может быть продана по более высокой цене», – объяснял министр природных ресурсов Сергей Донской летом 2016 г. (цитата по «Интерфаксу»). Правда, задаток в 8,5 млрд руб. за участие в аукционе на Сухой Лог полностью внес «Полюс». Он же будет управлять разработкой месторождения, назначит гендиректора «СЛ золота» и будет привлекать финансирование. А «Ростех» продаст партнеру 23,9% долей «СЛ золота» за $141 млн. Доходность этой инвестиции для госкорпорации – 172 560 122% за пять лет. Не снилось даже Уоррену Баффетту.

Но что от этого выигрывает бюджет, для которого цена продажи дополнительных долей «СЛ золота» «Ростеху» – недополученная на торгах выручка? Ведь будь круг участников шире, борьба была бы ожесточеннее, а итоговая цена – выше. Почему бюджет уступил ее госкорпорации? «Ростех» перечислит ему вырученные $141 млн? Туда же пойдут дивиденды, которые будут причитаться на оставшиеся 25,1% долей «СЛ золота», когда месторождение заработает? Очень сильно в этом сомневаюсь.

Как начинался Сухой Лог