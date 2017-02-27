Что говорит о государстве традиция не раскрывать политические убийства? Что государство не состоялось.

Спустя два года после убийства Бориса Немцова расследование и суд дают ожидавшиеся результаты. Обвинения предъявлены исполнителям (предполагаемому убийце и его соучастникам), заказчиками названы бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов (в розыске с 2015 г., первоначально ему инкриминировалась организация преступления) и «неустановленные лица». Также подозревавшийся в организации убийства замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев скрылся из страны. Несмотря на то что, по данным многих свидетелей, следы убийства уводят в Чечню, никто из высокопоставленных чеченских чиновников по делу допрошен не был.

Громкие политические убийства в России расследуются долго, заказчиков либо не удается назвать, либо их называют, но не могут найти. Бывает, что подсудимые скрываются. Бывает, что Россия вообще не занимается расследованием убийств российских граждан, если преступление происходит за границей. Имена Пола Хлебникова, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Александра Литвиненко, Зелимхана Яндарбиева и других говорят об этом.

Живые российские граждане, в принципе, привыкли: у 37% опрошенных «Левада-центром» спустя месяц после убийства Немцова оно не вызвало никаких чувств, через год таких было уже 40% – и только 10% верили, что следствие назовет заказчиков преступления.