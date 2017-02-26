В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве в воскресенье, 26 февраля, прошел марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Шествие, в котором, по данным «Белого счетчика», на 14.30 мск принимало участие 13 100 человек, проходит от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. В шествии участвовали члены партий «Парнас», «Яблоко», незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального и других оппозиционных движений.

Начало шествия было задержано на полчаса из-за того, что полиция задержала растяжку «Путин - это война», которую должна была нести центральная колонна. В итоге колонна шла с растяжкой «Хватит угрожать и воевать. Нет войне». Кроме того, неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, который был в начале колонны. Полиция задержала напавшего на Касьянова.

По словам одного из лидеров движения «Солидарность» Ильи Яшина, в числе требований участников марша - окончательное расследование убийства Немцова, привлечение заказчиков убийства к ответственности, а также освобождение политических заключенных и проведение политических реформ.

«Дело по заказчику убийства выведено в отдельное производство, по нему расследование почти не ведется. Суд идет очень тяжело. Я надеюсь, что подсудимые будут признаны виновными. Но если заказчики останутся на свободе, то это означает, что политические убийства будут продолжены. Должны быть допрошены Руслан Геремеев, командир батальона "Север" Алибек Делимханов и депутат Госдумы Адам Делимханов. Рамзан Кадыров должен быть допрошен и должны быть установлены все его контакты в период подготовки убийства. А также должны быть проверены его связи в Кремле, в частности допрошены глава Росгвардии Золотов и Владислав Сурков», - заявил Яшин журналистам перед маршем.

Организаторами марша стали оппозиционные политики и правозащитники, среди которых председатель «Парнаса» Михаил Касьянов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, а также председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Изначально в заявке на проведение шествия оппозиционеры просили разрешения на маршрут от Славянской площади до Большого Москворецкого моста. Однако мэрия предложила альтернативный маршрут по бульварам - по этому же маршруту шествие в память о Немцове проходило в 2016 г. Заявка подавалась на участие в шествии 30 000 человек.

Акции памяти также прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кирове, Казани, Ульяновске и других городах. Также памятные мероприятия пройдут в Нью-Йорке, Вашингтоне, Праге, Кельне, Вильнюсе, сообщали организаторы марша.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. 7 марта 2015 г. директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Глава Чечни, комментируя задержание подозреваемых, сообщил, что «знал Заура [Дадаева] как настоящего патриота России». Дадаев и Губашев на первых допросах полностью признали свою вину. Тогда же Дадаев заявлял, что за совершение преступления «Русик» им обещал 5 млн руб. Следствие считает, что это Руслан Мухудинов, который помог подозреваемым с жильем в Москве. Мухудинов был водителем Руслана Геремеева, родственника сенатора Сулеймана Геремеева. Допросить следствию Мухудинова и Геремеева так и не удалось. В октябре 2016 г. в Московском окружном военном суде начался процесс по делу об убийстве Бориса Немцова. На суде подозреваемые отказались признать свою вину.