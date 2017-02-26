Демократия

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В числе требований участников марша было окончательное расследование убийства оппозиционного политика
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту
Е. Разумный / Ведомости

В Москве в воскресенье, 26 февраля, прошел марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Шествие, в котором, по данным «Белого счетчика», на 14.30 мск принимало участие 13 100 человек, проходит от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. В шествии участвовали члены партий «Парнас», «Яблоко», незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального и других оппозиционных движений.

Начало марша памяти Немцова отложено из-за баннера о Путине – РБК

Начало шествия было задержано на полчаса из-за того, что полиция задержала растяжку «Путин - это война», которую должна была нести центральная колонна. В итоге колонна шла с растяжкой «Хватит угрожать и воевать. Нет войне». Кроме того, неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, который был в начале колонны. Полиция задержала напавшего на Касьянова.

Неизвестный плеснул зеленку в лицо Касьянову на марше памяти Немцова

По словам одного из лидеров движения «Солидарность» Ильи Яшина, в числе требований участников марша - окончательное расследование убийства Немцова, привлечение заказчиков убийства к ответственности, а также освобождение политических заключенных и проведение политических реформ.

«Дело по заказчику убийства выведено в отдельное производство, по нему расследование почти не ведется. Суд идет очень тяжело. Я надеюсь, что подсудимые будут признаны виновными. Но если заказчики останутся на свободе, то это означает, что политические убийства будут продолжены. Должны быть допрошены Руслан Геремеев, командир батальона "Север" Алибек Делимханов и депутат Госдумы Адам Делимханов. Рамзан Кадыров должен быть допрошен и должны быть установлены все его контакты в период подготовки убийства. А также должны быть проверены его связи в Кремле, в частности допрошены глава Росгвардии Золотов и Владислав Сурков», - заявил Яшин журналистам перед маршем.

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Организаторами марша стали оппозиционные политики и правозащитники, среди которых председатель «Парнаса» Михаил Касьянов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, а также председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Изначально в заявке на проведение шествия оппозиционеры просили разрешения на маршрут от Славянской площади до Большого Москворецкого моста. Однако мэрия предложила альтернативный маршрут по бульварам - по этому же маршруту шествие в память о Немцове проходило в 2016 г. Заявка подавалась на участие в шествии 30 000 человек.

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Акции памяти также прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кирове, Казани, Ульяновске и других городах. Также памятные мероприятия пройдут в Нью-Йорке, Вашингтоне, Праге, Кельне, Вильнюсе, сообщали организаторы марша.

В Москве усилены меры безопасности в связи с проведением акции памяти Немцова

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. 7 марта 2015 г. директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Глава Чечни, комментируя задержание подозреваемых, сообщил, что «знал Заура [Дадаева] как настоящего патриота России». Дадаев и Губашев на первых допросах полностью признали свою вину. Тогда же Дадаев заявлял, что за совершение преступления «Русик» им обещал 5 млн руб. Следствие считает, что это Руслан Мухудинов, который помог подозреваемым с жильем в Москве. Мухудинов был водителем Руслана Геремеева, родственника сенатора Сулеймана Геремеева. Допросить следствию Мухудинова и Геремеева так и не удалось. В октябре 2016 г. в Московском окружном военном суде начался процесс по делу об убийстве Бориса Немцова. На суде подозреваемые отказались признать свою вину.

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