Неизвестный плеснул зеленку в лицо Касьянову на марше памяти Немцова

Неизвестный плеснул зеленку в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову в ходе начала марша памяти Бориса Немцова в Москве.

Как передает корреспондент «Интерфакса», перед началом шествия неизвестный мужчина выплеснул зеленку в лицо находившемуся в первом ряду колонны Касьянову, после чего он был отведен в сторону сотрудниками правоохранительных органов.

Касьянов продолжает движение во главе шествия, после инцидента на его лице остались пятна зеленки.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.