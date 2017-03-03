Вагон донецкого угля

С 1 марта вступил в силу указ президента Владимира Путина о признании документов, выдаваемых в самопровозглашенных республиках Донбасса, на территории России. В этот же день руководство ЛНР и ДНР издало распоряжения о введении внешнего управления на предприятиях, работающих в украинской юрисдикции. Подавляющая их часть принадлежит донецкому бизнесмену Ринату Ахметову. Российские официальные лица выражают понимание этой меры и прямо говорят, что это логичный ответ на устроенную украинскими активистами блокаду, главной жертвой которой стали перевозки угля, руды и металла между в первую очередь предприятиями Ахметова.

Хотя официально – по букве минских соглашений – Россия не имеет отношения к внешнему управлению ахметовскими активами, не приходится сомневаться, что все это происходит с подачи Москвы. В Донецке почти открыто говорят, что еще в конце прошлого года российские кураторы прямо запрещали представителям ДНР не только что-то делать, но и просто говорить не то что о взятии в управление, а хотя бы о налогообложении ахметовских и других украинских предприятий.

Почему в Москве решили поменять правила игры и насколько далеко это может зайти? Процесс все еще обратим, и делаются намеки, что если блокада будет снята, то и решение об активах можно отменить. Украинская власть распространяет точку зрения, что она боится разогнать шайки «блокираторов» из-за непредсказуемой реакции патриотической общественности. Весьма невпечатляющее празднование в конце февраля очередной годовщины победы майдана 2014 г. позволяет усомниться в таких оправданиях. Скорее верится в то, что кто-то в Киеве тоже решил «пощипать», пользуясь случаем, Ахметова, хотя, конечно, инициаторами блокады являются какие-то оппоненты действующей власти. Одновременно с блокадными действиями сохраняется военная напряженность, причем инициаторами обострения в январе явно выступила украинская сторона – события начались с захвата нескольких опорных пунктов сил ДНР под Авдеевкой, был проведен самый сильный артобстрел Донецка с 2014 г.

Видимо, все это, на фоне паралича администрации США, и привело Россию к мысли начать осторожно менять правила игры в условиях тупика минского процесса. Конечной целью, если ситуация с блокадой и прочим не изменится, видимо, является снятие экономических барьеров между Россией и неподконтрольной Киеву частью Донбасса. По крайней мере, Донецк (в Луганске ситуация сложнее) не Абхазия или Южная Осетия и при открытии российского рынка сможет через какое-то время зарабатывать на жизнь сам.