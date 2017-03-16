Гражданство – любому

Депутаты Госдумы предлагают ввести новый принцип получения гражданства на основе «права почвы» и давать гражданство тем, кто родился на территории стран, входивших в состав СССР или Российской империи, а также тем, у кого там родились родственники по восходящей линии. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в первую очередь речь идет о тех мигрантах, которые не смогли получить гражданство как «носители русского языка». По действующему закону они должны, помимо знания русского, иметь родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории СССР или Российской империи, или же сами иметь такой опыт. Поскольку, по мнению авторов законопроекта, факт проживания подтвердить трудно из-за часто отсутствующих документов, а место рождения подтверждается проще, было предложено внести соответствующее изменение в закон о гражданстве.

По нашему убеждению, эта идея является следствием очень упрощенного видения основных проблем в области миграции, столь же упрощенного понимания сути института гражданства и основных целей миграционной политики России. При чтении законопроекта возникает целый ряд серьезных вопросов, на которые хотелось бы получить ответы (отсутствующие в пояснительной записке). Каким образом авторы делали обоснование этого законопроекта? Делались ли какие-либо количественные оценки численности новых потенциальных граждан, их демографического, этнического, социального и экономического состава? Оценивались ли ресурсы, которые потребуются для включения новых граждан в принимающий социум, и т. д.? Судя по всему, депутаты подобных оценок не делали и не просчитывали последствия, к которым может привести воплощение подобных предложений на практике.

Вот наиболее очевидные спорные моменты. Во-первых, если реализовать идеи законопроекта, то российское гражданство потеряет свою ценность в глазах мирового сообщества. Оно станет таким же доступным, как в различных банановых и кокосовых республиках, с помощью упрощенного приема в гражданство завлекающих иммигрантов (к примеру, инвесторов).

Во-вторых, в большинстве развитых стран мира гражданство предоставляется тем, кто готов и подтвердил свое желание жить и работать в этих странах, в том числе продолжительностью своего непрерывного и законопослушного проживания в них. Это является хотя бы какой-то гарантией вклада мигрантов в принимающее сообщество. Законопроект, по сути распахивая двери в российское гражданство для неопределенно большого числа лиц, делает ненужным поиск ответа на главный вопрос современной миграционной политики: кто нужен России, кого мы хотим видеть среди своих сограждан?

В-третьих, и это показывает опыт других государств, неконтролируемый поток мигрантов, тем более иноэтничного происхождения, которые получают обширные права, ведет к возникновению конфликтов с коренным населением страны. В нашем случае быстрый доступ к гражданству открывает для новоселов все возможности – в том числе работать в силовых или законодательных структурах страны на всех уровнях, от муниципального до общегосударственного. Не так важно, что мигранты владеют русским языком или их предки родились на неопределенных (в законопроекте) просторах Российской империи. Для достижения взаимопонимания с принимающим сообществом этого бывает недостаточно.

Появившаяся в 2013 г. норма закона об упрощенном предоставлении гражданства России носителям русского языка означала расширение политики России по привлечению «соотечественников». По свидетельству сотрудников миграционных органов, в последние годы в Госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников принимают участие все больше представителей титульных национальностей стран своего проживания. Дальнейшее упрощение приема в гражданство «носителей русского языка» приведет лишь к усилению этой тенденции.

В-четвертых, не ясно, как будет расплачиваться государство по «долгам» некоторых из новоявленных граждан, которые могут использовать российское гражданство как второе гражданство или средство эмиграционного транзита в другие страны? Россия уже имела период крайне упрощенной раздачи гражданства жителям стран СНГ. Впоследствии многие «новые россияне» возвратились в страны своего происхождения, и, например, российские пенсии обеспечивают им там вполне приемлемый уровень жизни. Так же поступают и многие «россияне», получившие гражданство через консульства и не имеющие намерений переезжать в Россию. В интернете нетрудно найти горячие дискуссии на форумах по вопросу «имеет ли смысл получить российское гражданство, оформить российскую пенсию и жить в Узбекистане с мужем гражданином Узбекистана?» Легко полученное гражданство становится лишь средством реализации личных, чаще всего экономических интересов.

Если авторов законопроекта заботят трудности проживания носителей русского языка в «своих» странах и есть желание оказать им радушный прием в России, почему бы не упростить порядок получения ими вида на жительство, не создать более удобные условия для проживания в России с этим документом и статусом? В цивилизованных странах тысячи иностранцев имеют вид на жительство и вполне комфортно чувствуют себя, не стремясь срочно натурализоваться.

У нас же все поставлено с ног на голову. Вместо того чтобы разрабатывать логически увязанные нормативные акты, регулирующие временное и долгосрочное проживание в России любых иностранцев, правила их допуска на рынок труда и участия в социальной жизни страны, предлагается сразу предоставлять гражданство только потому, что человек владеет русским языком, а его неопределенно далекие родственники имели счастье родиться на территории обширной когда-то Российской империи. Имеются ли в виду все территории империи – с учетом Финляндии, Польши, Карской области или даже Аляски? В тексте законопроекта это не определено. Можно сказать, что в идее законопроекта неожиданно проявились сохраняющиеся имперские желания то ли его авторов, то ли угаданные и воспроизведенные ими общественные настроения.

Вызывает удивление и трактовка права почвы в законопроекте. Новая история человечества показывает, что развитые государства, ранее бывшие центрами крупных империй или метрополиями, практически никогда не распространяли это право на лиц, родившихся в других странах. Право почвы применяется достаточно ограничено и подразумевает факт рождения на территории именно этого государства, а не всей «империи». Причем в последние годы во многих государствах, применяющих право почвы, произошел отказ от автоматического предоставления гражданства по факту рождения. Ставятся условия определенного периода проживания в стране, статуса родителей человека, претендующего на гражданство. Основные страны притяжения мигрантов никогда не считают владение их государственным языком главным критерием для приема в гражданство. Великобритания не приглашает в свое подданство только за знание английского языка лиц, родившихся в Индии, Франция не раздает гражданство франкофонам Магриба и экваториальной Африки.

Обещая легкое получение российского гражданства по сути всем, кто живет в странах СНГ, авторы инициативы как бы направляют им послание: снимайтесь с места и переезжайте в Россию. Нынешний экономический кризис усугубил и без того непростую ситуацию во многих государствах бывшего СССР. Действие выталкивающих факторов в сочетании с обещанием простого приема в гражданство может и в самом деле стимулировать многих к переезду. В этом случае неизбежно возникнет вопрос: как дальше Россия будет строить свои отношения с ближайшими соседями? Другой вопрос также повисает в воздухе: когда же наконец будут созданы цивилизованные каналы миграции для тех, кто не ставит целью получить российское гражданство, а просто хочет жить и работать в нашей стране, принося пользу ей и себе?

Авторы – заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ; завсектором Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ

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