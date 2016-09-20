А поутру они проснулись

Результаты выборов в Думу стали настоящим шоком для той части оппозиции, которую принято называть внесистемной. Причины понятны. Прежде всего, не удалось отмобилизовать и заставить прийти на выборы свой электорат. Если вы следили за кампанией оппозиционных кандидатов в Москве, то обратили внимание на постоянные жалобы на нежелание работать волонтерами, помогать деньгами, воззвания типа «поймите, под лежачий камень вода не течет». Судя по результату, ничего не помогло.

Общая явка, видимо, будет чуть ниже 50%. В прошлый раз перевалила за 60%. Но главное – ситуация по регионам. Явка в 2011 г. в Москве составила более 60%, сейчас, по предварительным оценкам, на уровне 35%. В Петербурге в 2011 г. явка была почти 55%. Теперь – ниже 30%. В двух столицах почти двукратное падение явки. «Злые горожане» на выборы предпочли не ходить. Они не исчезли, но фактически признали свое поражение еще до выборов.

Выходит, что протест 2011 г. ушел в песок. И это серьезный вопрос к оппозиции – как она провела последние пять лет. После 2011 г. удалось выторговать ряд вещей: упростились регистрация партий, допуск к федеральным выборам, в 2016 г. поменяли главу ЦИК, после чего комиссия все же лояльнее стала относиться к кандидатам. Да, причин для недовольства у внесистемной оппозиции много: это касается и ужесточения борьбы с экстремизмом, и допуска к медиа. Но «Парнас» с выборов не сняли, на федеральные каналы пустили, пусть и в виде участника теледебатов. А так было очевидно, что стерильных условий никто не создаст.

В итоге вопрос – зачем нужна внесистемная политическая оппозиция в таком виде? Те теоретики, которые призывают сначала распространять в обществе либеральные идеи, а потом идти на выборы, должны спросить: если это не получилось в предыдущие пять лет, почему получится в следующие?

Собственно, и сами либералы не верят в успех публичной политической деятельности. Отсюда и две концепции позитивного для них будущего. Первая предполагает, что экономический кризис все же обрушится на страну и сметет нынешнюю систему. Но даже если этот сценарий реален, почему именно либеральная оппозиция подберет власть в свои руки? Какие в пользу этого аргументы?

Вторую концепцию можно назвать «либеральный Путин». Иными словами, возвращение Путина к состоянию первого президентского срока. Для этого никакие партии не нужны – нужен условный (или реальный) Кудрин, который убедит Путина не слишком доверяться силовому крылу. Возможно, тут партийная оппозиция как раз и пригодится. Приходит, скажем, Кудрин и говорит: «Владимир Владимирович, ну зачем вам репрессивная машина? Все же и так под контролем. Видите, оппозиция беззуба. Недовольные на выборы не ходят. Верните либералов в правительство и дайте им провести болезненные реформы, никто и слова вам не скажет». Может, в этом и есть секретный план.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности