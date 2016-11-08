Национальные приоритеты

Говорят, бюджет – главный инструмент управления страной. Если это так, то граждане России участвуют в этом управлении двояким образом. Один канал – через выбранных ими депутатов Госдумы, которые обсуждают и принимают бюджет. Другой канал – через опросы. В октябре граждане отвечали на вопрос «Левада-центра»: «Как вы считаете, какие статьи государственного бюджета России должны финансироваться в первую очередь?» Если бы депутаты сверстали бюджет так, как захотели избиратели, деньги попали бы совсем не туда, куда они направляются сейчас и будут направляться в следующем финансовом году.

Опрашиваемым на выбор были предложены 22 статьи государственных расходов. Они были перечислены в списке, который давали прочесть каждому респонденту. Обычно в таких случаях первые позиции списка получают больше голосов, средние и последние – меньше. Но в этом вопросе слишком яркими были чувства граждан, и то, что в списке стояло под № 1, оказалось по приоритетам на последнем месте (статья «государственное управление»). А на первое место почти во всех слоях отвечающих вышло здравоохранение (только для пенсионеров важнее оказались пенсии, а для студентов – образование). В списке здравоохранение было 17-м, а стало первым, социальное обеспечение (пенсии) стояло 16-м, а стало вторым. На третьем месте у селян, жителей малых городов оказалось сельское хозяйство, у жителей средних и крупных городов – промышленность.

По самым массовым ответам про здравоохранение и образование кажется, что население в первую очередь эгоистически печется о себе, не о государстве. Из ответов про сельское хозяйство и промышленность, тоже массовых, видно, что люди собираются не только потреблять, но и работать. Армия и национальная оборона – основные бенефициарии принятого Думой бюджета – в народном бюджете на шестом месте. Армия стояла в списке под № 4, а под № 5 числилась «правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства». У публики эта статья на 14-м месте.

Весьма распространена точка зрения, что народ думает (или по крайней мере говорит, что думает) то, что ему сказали по телевизору. Массовые опросы дают много материала в пользу такой позиции. В самом деле, народ охотно повторяет слова о грозящих нам врагах, о том, что поэтому надо крепить оборону и безопасность. Но когда дело доходит до вопроса, на что тратить народные деньги, чары телевизора оказываются бессильны (кстати, ТВ ставят на предпоследнее место). Ответами управляет собственная система ценностей народа. Подчеркнем, что на вопрос ответили практически все (97% опрошенных). Люди понимают, о чем их спрашивают, и имеют что сказать в ответ. При этом шкала приоритетов практически одинаковая во всех группах общества (главные расхождения отмечены выше, они имеют нюансный характер). Уровень образования и дохода, возраст и место проживания почти не влияют на представление о том, что более важно, а что менее. Можно утверждать, что в ответах выражено мнение нации и что опрос отразил национальные приоритеты.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»