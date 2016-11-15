Не волнуйтесь за Америку

Начитавшись про «Америка, ты одурела», «Трамп – угроза демократии», хочу все же высказать аккуратные ремарки по этому поводу. Как массово отказывали Дональду Трампу в шансах на победу, так сейчас массово рисуют шокирующие последствия голосования 8 ноября. Но реализация страшилок не так очевидна.

Воспринимать Трампа как несистемного политика, который обманул республиканскую партию, да и вообще все элиты, неверно. На самом деле Трамп – это триумф американской политической системы, которая показала как раз свою высокую адаптивность. И, по Дарвину, заслужила дальнейшее выживание, а не уничтожение, которое сегодня ей активно пророчат.

В реальности победа Трампа – ровно то, что системе и нужно. Он точно не будет слоном в посудной лавке. Тем более что поведение в той лавке жестко регламентировано. В свое время Артур Шлезингер-младший писал, что полномочия американского президента больше, чем у французского монарха времен абсолютизма. Но это все в прошлом. И Трампу систему не сломать. Да и есть большие сомнения, что он этого хочет. И в политике, и в экономике.

Так, Трамп уже сказал, что намерен оставить в силе ключевые части законопроекта о здравоохранении Обамы. Довольно занятно выглядят прогнозы, что Трамп уничтожит финансовый капитал, – особенно если учесть основных кандидатов на пост министра финансов. Один – из JPMorgan Chase, другой – из Goldman Sachs. Ну ладно, тут надо дождаться итоговой фамилии. Но вот почти точно будет отменен или подвергнется смягчению закон Додда – Франка, ограничивший вложения спекулятивного капитала в рисковые активы.

У нас главный аргумент против двухпартийности – раскол общества пополам. Но это раскол скорее диалектический. Страну это не ломает, к революциям не приводит. Наоборот, все выпустили пар, одни рады, что сумели выбрать «вопреки элитам» своего президента, другие, может, и в ярости, но через четыре года хотят взять реванш. Обратите внимание: были прогнозы, что в одном из штатов победу одержит третий кандидат. Этого и близко не произошло.

Уже после победы Обамы говорили, что это конец двухпартийности – республиканцам никогда не победить из-за гендерного и расового дисбаланса. И вот они побеждают.

Победа Трампа радикально отличается от Brexit. Вот там был явный сбой в системе. Потому что референдум смешал грани между партиями. Двухпартийность как раз и в Британии справлялась – скажем, партию Найджела Фараджа выпихивала на обочину политики (в парламент ЕС – пожалуйста, в национальном – только одно место).

Конечно, можно говорить о некоторых сбоях и в США. Скажем, функцию рекрутирования кадров система стала выполнять не так гладко. Это видно по финалистам выборов. С другой стороны, Джордж Буш-младший был президентом два срока – и ничего.

Все это я говорю к тому, что к двухпартийности надо внимательно присмотреться. Ведь наша система – особенно после 2024 г. – все равно будет перестраиваться.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности