Борьба с коррупцией – или бульдогов под ковром

Арест на прошлой неделе министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки поставил тех, кто много писал о необходимости борьбы с коррупцией, в сложное положение. С одной стороны, информации пока мало, а обстоятельства ареста заставляют подозревать, что что-то нечисто: и «жертва вымогательства», глава «Роснефти» Игорь Сечин, – фигура с политическими мотивами, и следователь, ведущий дело, ранее участвовал в крайне сомнительных процессах. В отсутствие доказательств следует предполагать, что арестованный невиновен. С другой стороны, а как должен был бы выглядеть арест коррумпированного чиновника? Видеозаписи переговоров с хорошего ракурса встречаются в основном в кино, а не в жизни. Тот факт, что прошлой весной в публикациях панамского архива всплыли офшоры, зарегистрированные на родственников Улюкаева, который последние 16 лет провел на государственной службе, ничего не значит в контексте дела о взятке, но никак не добавляет доверия к словам обвиняемого. На мой взгляд, одного этого факта, если бы его подтвердила проверка, хватало для немедленного увольнения с госслужбы еще весной.

Однако как же узнать, что это – арест взяточника или эпизод «борьбы бульдогов под ковром», когда политические противники используют силовые органы в борьбе за власть? Я лично собираюсь составить собственное мнение об этом по ходу судебного процесса. Во всем мире в странах, похожих на Россию, политический подтекст в делах, связанных с коррупцией, – обычное дело. И взятки тоже обычное дело. А также недоверие к суду. В этой ситуации я могу использовать собственные критерии виновности и невиновности, как раз потому, что я не суд. Мое решение не будет иметь никаких последствий для обвиняемого. Если доказательства следствия, пусть даже косвенные, будут убедительными, решу для себя, что виновен. Если нет – решу, что невиновен, независимо от того, что решит суд.

Так же, наверное, поступят все, кому российское правосудие кажется несовершенным. Именно поэтому так важна задача, стоящая сейчас перед стороной обвинения. Необходимо, чтобы доказательства, предъявляемые обвинением в ходе процесса, убедили общество, всех, кто следит за процессом, в виновности обвиняемого. Недостаточно убедить руководство страны и судей на процессе. Обвинительный приговор в результате процесса, который не будет убедителен для общественного мнения, не будет победой в битве с коррупцией. Наоборот, суровый приговор с неубедительными доказательствами только подстегнет взяточников – они получат сигнал, что то, садишься ли ты в тюрьму или нет, не зависит от того, нарушаешь ты законы или не нарушаешь. Даже если риск быть наказанным велик, но не связан с тем, совершено ли преступление, преступления будут совершаться – почему, действительно, не брать взяток, если арестовывают тебя совсем по другим причинам?

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»