Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Правила игры: Где ваши доказательства

Борьба с коррупцией – или бульдогов под ковром

Есть ли связь между арестами и преступлениями
Константин Сонин

Арест на прошлой неделе министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки поставил тех, кто много писал о необходимости борьбы с коррупцией, в сложное положение. С одной стороны, информации пока мало, а обстоятельства ареста заставляют подозревать, что что-то нечисто: и «жертва вымогательства», глава «Роснефти» Игорь Сечин, – фигура с политическими мотивами, и следователь, ведущий дело, ранее участвовал в крайне сомнительных процессах. В отсутствие доказательств следует предполагать, что арестованный невиновен. С другой стороны, а как должен был бы выглядеть арест коррумпированного чиновника? Видеозаписи переговоров с хорошего ракурса встречаются в основном в кино, а не в жизни. Тот факт, что прошлой весной в публикациях панамского архива всплыли офшоры, зарегистрированные на родственников Улюкаева, который последние 16 лет провел на государственной службе, ничего не значит в контексте дела о взятке, но никак не добавляет доверия к словам обвиняемого. На мой взгляд, одного этого факта, если бы его подтвердила проверка, хватало для немедленного увольнения с госслужбы еще весной.

Министры и заместители под следствием
Алексей Улюкаев стал первым действующим федеральным министром, в отношении которого было возбуждено уголовное дело

Однако как же узнать, что это – арест взяточника или эпизод «борьбы бульдогов под ковром», когда политические противники используют силовые органы в борьбе за власть? Я лично собираюсь составить собственное мнение об этом по ходу судебного процесса. Во всем мире в странах, похожих на Россию, политический подтекст в делах, связанных с коррупцией, – обычное дело. И взятки тоже обычное дело. А также недоверие к суду. В этой ситуации я могу использовать собственные критерии виновности и невиновности, как раз потому, что я не суд. Мое решение не будет иметь никаких последствий для обвиняемого. Если доказательства следствия, пусть даже косвенные, будут убедительными, решу для себя, что виновен. Если нет – решу, что невиновен, независимо от того, что решит суд.

Так же, наверное, поступят все, кому российское правосудие кажется несовершенным. Именно поэтому так важна задача, стоящая сейчас перед стороной обвинения. Необходимо, чтобы доказательства, предъявляемые обвинением в ходе процесса, убедили общество, всех, кто следит за процессом, в виновности обвиняемого. Недостаточно убедить руководство страны и судей на процессе. Обвинительный приговор в результате процесса, который не будет убедителен для общественного мнения, не будет победой в битве с коррупцией. Наоборот, суровый приговор с неубедительными доказательствами только подстегнет взяточников – они получат сигнал, что то, садишься ли ты в тюрьму или нет, не зависит от того, нарушаешь ты законы или не нарушаешь. Даже если риск быть наказанным велик, но не связан с тем, совершено ли преступление, преступления будут совершаться – почему, действительно, не брать взяток, если арестовывают тебя совсем по другим причинам?

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»

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Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством, заявление на него подала «Роснефть»
Артем Геодакян/ТАСС
Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством, заявление на него подала «Роснефть»
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Следственный комитет ходатайствовал в суде об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко
М. Стулов / Ведомости
Следственный комитет ходатайствовал в суде об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко
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Около 15.30 мск во вторник, после допроса в СКР, Улюкаева доставили в Басманный суд
М. Стулов / Ведомости
Около 15.30 мск во вторник, после допроса в СКР, Улюкаева доставили в Басманный суд
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Один из адвокатов Улюкаева – Тимофей Гриднев (на фото слева), управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Он известен тем, что защищал председателя совета директоров международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник
М. Стулов / Ведомости
Один из адвокатов Улюкаева – Тимофей Гриднев (на фото слева), управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Он известен тем, что защищал председателя совета директоров международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник
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По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти»
М. Стулов / Ведомости
По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти»
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Алексей Улюкаев в зале суда
Sergei Karpukhin / Reuters
Алексей Улюкаев в зале суда
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Журналисты в Басманном суде
М. Стулов / Ведомости
Журналисты в Басманном суде
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