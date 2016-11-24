Социальный капитал агентов

Четырехлетие закона об иностранных агентах совпало с новостью о возможной скорой коммуникации ЕСПЧ сразу около полусотни жалоб от российских НКО, внесенных Минюстом в этот перечень. Эксперты говорят о вероятности уже в следующем году признания его противоречащим Конвенции по правам человека. На этой неделе Клуб юристов НКО подготовил доклад «Иностранные агенты: 4 года спустя», в котором проанализировал практику применения закона и сделал вывод, что закон невозможно улучшить: «Он должен быть отменен, поскольку ведет к уничтожению гражданского общества в России».

Логика развития отношений государства и независимых от него общественных организаций говорит о том, что закон будет в лучшем случае скорректирован, возможно, из-под него будет выведено несколько организаций, но ждать кардинальных изменений не приходится. Ведь речь идет не о случайных перегибах на местах или неверно понятой исполнителями директивы из центра, а о планомерном и последовательном выдавливании из легального пространства неподконтрольных Кремлю общественных организаций.

«Они уничтожили нашу институциональную структуру, особенно региональную, и не дадут вернуть это все, – говорит Григорий Мелконьянц из движения в защиту прав избирателей «Голос», возникшего на месте внесенной в реестр иноагентов ассоциации «Голос». – Но наша деятельность продолжается, многие функции сегодня выполняют волонтеры».

Говорить об уничтожении гражданского общества действительно рано, а если точнее, слишком поздно: за последние четверть века российский третий сектор накопил опыт, экспертизу и социальные связи. Репрессивное законодательство подрывает инфраструктуру многих НКО, но не в силах лишить гражданское общество его социального капитала.

«Перед НКО-агентами стоит очень тяжелый выбор: принимать сложившуюся ситуацию ради того, чтобы делать что-то важное и полезное, или отказаться от институционализированной деятельности, уйти в формат диссидентской активности. Пока почти все, кто может (естественно, в Москве и Питере, не в провинции), выбирают первый вариант, – говорит Сергей Лукашевский из Сахаровского центра. – Я не пессимист. Я считаю, НКО – это лучшее, что удалось обществу за 25 лет. У них есть потенциал создавать новое будущее. Даже сейчас, даже в этих условиях».

Сильно затруднив сотрудничество независимых НКО с госструктурами, клеймо «иностранного агента» не смогло отвратить от этих организаций граждан. Никогда у Соловецкого камня не собиралось больше людей на акцию «Возвращение имен», чем через две недели после признания «Международного мемориала» иностранным агентом.

Недавняя плановая проверка Минюстом Сахаровского центра выявила, что центр как иностранный агент по-прежнему занимается политической деятельностью. В качестве примера чиновники привели прозвучавшее в стенах центра высказывание политолога Екатерины Шульман о России как о неправовом, забюрократизированном государстве, а также проведение центром совместно с общественным движением «Русь сидящая» Школы общественного защитника (ШОЗ) – бесплатных семинаров для желающих защищать себя и своих близких в судах по уголовным и административным делам. Спустя неделю на очередное мероприятие ШОЗ зарегистрировалось рекордное число слушателей.

Автор – журналист