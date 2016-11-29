Симбиоз власти и науки

Публичная порка президентом чиновников, решивших стать академиками или членами-корреспондентами РАН, и последовавшее изгнание части из них из рая привлекли довольно большое внимание. Обычно эта история трактуется в духе дальнейшего закручивания гаек в отношении бюрократии и идет через запятую с антикоррупционными историями. Владимир Путин дал команду, чиновники ослушались, и за это были наказаны.

Но вопрос на самом деле не только в чиновничьей дисциплине. Возможно, для Путина в непростой для страны период значимым становится сосредоточение бюрократии на своих прямых обязанностях. Но есть и другая тема – тема отношений научного сообщества и власти. РАН часто жалуется на то, что государство пытается поставить под контроль ее независимость, прежде всего понимаемую, увы, не в научном, а в финансовом аспекте. Однако научное сообщество само себя дискредитирует, постоянно пытаясь продавать власти членство в клубе мудрецов. Корочки академиков и членкоров – это ведь вершина айсберга. То, что творится с кандидатами и докторами наук, скорее походит на многолетнюю эпидемию, настолько массовым стало это явление.

Для научного и вузовского сообществ создание фабрик по написанию и защите диссертаций стало не просто способом приработка ученых и преподавателей. Это еще и попытка обмена статуса великого ученого на дружбу с людьми, принимающими важные государственные решения. Возникла улица с двусторонним движением. Тщеславие чиновников сочеталось с готовностью ученых подыграть им, рассчитывая на конвертацию дружбы в определенные блага. Чиновнику пишут научные статьи, делают его соавтором изобретений, клепают ему докторские диссертации – не желая понимать при этом, что в итоге дискредитируют саму науку. Степени и звания девальвируются хотя бы за счет массовости. И у государства только крепнут сомнения в эффективности трат денег на науку.

С Путиным сложно спорить относительно того, что, работая на госслужбе, невозможно по ночам писать диссертации и научные статьи. Аргументы, что нельзя же человеку это запретить, напоминают истории про жен чиновников, которые активно занимаются бизнесом и вроде как имеют на это право. По идее бороться с походом чиновников в науку должны сами ученые. Но они даже к борьбе с плагиатом относятся подозрительно.

В итоге чиновники уже не считают научное сообщество способным посоветовать что-то дельное, воспринимают его скорее как красивую декорацию. Ученые же изумляются, что власть их не слушает. Но власть видит цену званиям и степеням. А главное, если чиновник – доктор наук и даже академик, то зачем ему спрашивать совета у другого академика? Он ведь сам, выходит, такой же великий. И если вертикаль у нас без окрика первого лица не работает, то стоит надеяться, что дальше Путин настойчиво посоветует действующим чиновникам не защищать диссертации.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности