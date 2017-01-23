Между двумя силами

Итак, свершилось: Дональд Трамп из избранного стал полноценным президентом США. Вроде бы решили, что Трамп – черный ящик (или того хуже – черный лебедь). Но попытки расколдовать Трампа продолжаются.

Очень часто у западных экспертов можно встретить мысль о том, что медовый месяц Путина и Трампа быстро закончится и тогда Путин увидит истинного Трампа. И горько пожалеет, что последний стал хозяином Белого дома. Идея простая: Трамп – прагматик и сторонник сильной Америки и поэтому спуску никому не даст и может оказаться даже жестче, чем была бы администрация демократов.

Но я бы лично в российско-американской повестке прежде всего обратил внимание на фактор Китая. Я думаю, что как раз о Китае во время выборов (да и после тоже) Трамп говорил совершенно искренне. И по крайней мере в начале своего президентского срока Трамп действительно будет исходить из того, что главным соперником США является Китай. Это принципиально отличается от идеи Chimerica – там США и Китай должны были стать скорее соуправителями мира, здесь же США терпеть конкурента не собираются и намерены открыто играть на его ослабление. Это подлинная трамповская картина мира. Китай, кстати, уже это чувствует. Все обратили внимание на речь председателя Си в Давосе, где он выступил как «анти-Трамп».

Я три года задавал американским экспертам один вопрос: зачем Соединенные Штаты загоняют Россию в объятия китайского дракона? Очевидно, что конфликт США привел к серьезному ускорению нашего партнерства с КНР, кто бы что ни говорил. У нас просто нет иного выбора, если Запад отворачивается. Китаю же это приносит очевидные выгоды – энергоносители и сырье, логистические возможности, ряд технологий, прежде всего в области ВПК, усиление влияния на постсоветском пространстве.

Ответа либо не было, либо был в том духе, что храм света на холме несет свои ценности невзирая на затраты и последствия. Но в это верится слабо. Я лично вижу один ответ: демократы рассчитывали, что в России довольно быстро произойдет смена власти и тогда разворот в строну Китая будет остановлен, а Китай останется с нереализованными планами и ложными надеждами.

Думается, что республиканцы будут придерживаться другого тезиса: ждать смены власти в России слишком опасно, нельзя давать Китаю такой форы. Нужно Россию от Китая оттаскивать. В том числе и за счет ослабления давления на Россию. Значительная часть нашей элиты только этого и ждет – и Медведеву даже приходится постоянно говорить, что не будет быстрого снятия санкций. Но все равно ждут. При этом за время санкций я не слышал о случаях, когда наши топ-чиновники переводили бы своих детей учиться в Пекинский университет или покупали дачу на Хайнане.

Видимо, придется нам побыть в шкуре Белоруссии. Которая тоже оказалась между двумя превосходящими ее силами. Но ей удалось научиться торговать своим статусом. Посмотрим, удастся ли нам. Правда, нужно будет хотя бы негласно признать, что мы в мировой политике не первичны.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности