Модерн толкинг

Прайм министер оф Раша, мистер Медведев, из, эз фар эз ай ноу, флюэнт инглиш спикер. Со иф хи риэлли лайкт ту тиз хиз нью депьюти, мистер Виталий Мутко, хи куд спик инглиш ол зе тайм ту хим – бат мистер Медведев дид нот. Со зэт воз э джоук, ай гесс.

Энивей, пожалуй, стоит перейти, действительно, на русский и высказать мнение, что шутка была довольно злая, а главное – нехарактерная для Дмитрия Медведева. Ну да, Мутко не говорит по-английски; но нельзя не признать, что знаменитая его речь (фром май харт), когда Россия выступала с заявкой на чемпионат мира по футболу в 2018 г., была по-клоунски трогательной и, весьма возможно, способствовала победе этой самой заявки. Ну и вирусные вариации ролика с Мутко, должно быть, как-то способствовали популяризации образа мирной, забавной России, что отдельно неплохо.

Так отчего же обычно мирный и даже миротворческий Медведев (из резкостей можно вспомнить разве что его диалог с Алексеем Кудриным, закончившийся отставкой последнего) с эдаким, как мне показалось, недобрым юмором представил хорошо всем известного человека?

Есть, конечно, длинное, но, возможно, несправедливое объяснение. Председатель правительства демонстративно терпелив, в чем, надо полагать, состоит его потрясающая ценность. Депутаты разных подвидов то и дело выступают с прямыми нападками на правительство; чиновники многих уровней чаще тайком, а иногда и публично критикуют правительство за нерешительность, безволие, отсутствие идей и т. д. Неудачные высказывания Медведева – «денег нет, но вы держитесь», наверное, самое знаменитое – вырываются из контекста и тиражируются то со смехом, а то и со злобой. Президент Владимир Путин, правда, подчеркнуто корректен по отношению к предшественнику – но и в этой корректности какой-нибудь конспиролог легко разглядит критическое содержание.

Председатель Медведев безответно терпит. Это тяжелое психологическое испытание: он же вообще-то очень важный человек, второе лицо в государстве! Напряжение надо как-то стравливать; подобное лечится подобным – вот он и допустил не слишком дружелюбное высказывание в адрес безответного человека.

Однако может быть и более простое объяснение. Повышение Мутко в должности, как показалось не только мне, – это такая форма отставки. Он лишился бы чиновничьей должности, если бы не был – в связи с допинговыми делами – атакован с Запада; действовать как бы заодно с Западом – ну нет, это совершенно не в российской политической культуре. И Медведев, которому вся эта политическая конструкция известна куда лучше, чем всем нам, вместе взятым, тем не менее хочет выразить такими словами свое отношение к подобного рода кадровым идеям. Это не фронда, конечно, а форма самоуважения, лет ми спик фром май харт.