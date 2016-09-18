Памфилова сочла видео недостаточным доказательством нарушений на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова посмотрела видео о нарушениях в Барнауле и отметила, что хотелось бы, чтобы жалобы были подкреплены более серьезной аргументацией.

Ранее в пресс-центре избиркома Алтайского края сообщали: «К нам поступила информация от представителей политических партий о том, что в парке "Лесная сказка" планировалась попытка так называемого круизного голосования, напоминает "Интерфакс".

Памфилова, просматривая видео «постоянного жалобщика» (характеристика председателя ЦИК) Александра Лебедева о нарушениях в Барнауле, заявила, что он мог бы также записать номер машины. «Вот сделали рекламу на всю страну кандидату в депутаты», - отметила она. Памфилова попросила избирком Алтайского края объяснить, где, когда, на каком этапе происходили эти нарушения. «На сегодняшний день никаких фактов нарушений не установлено ни по одному из номеров избирательных участков, которые мы фиксировали в качестве называемых в интернете, все это проверено в ходе выезда избирательной комиссии на место», - ответила руководитель краевого избиркома Алтайского края. Ролик Лебедева, похоже, постановочный, отметили в алтайском избиркоме. Памфилова, в свою очередь, попросила всех наблюдателей активизироваться и обо всех нарушениях срочно сообщать. «Хотелось бы, чтобы эти жалобы были подкреплены более серьезной аргументацией», - говорит председатель ЦИК.

По ее словам, реальная проблема - это не федеральные открепительные, а открепительные при выборах в региональные органы власти. В Москве выдано 27 000 открепительных, по Московской области - 57 000-58 000. Это ничтожное количество, говорит она. И это только голосование за партии - злоупотреблений при голосовании за одномандатников быть не может.

Также председатель ЦИК пригрозила исками за клевету авторам заявлений о «каруселях» с открепительными, которые якобы устраиваются на проходящих выборах в Госдуму. «Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то "карусели" с открепительными - это полная чушь, - сказала Памфилова журналистам (ее слова приводит ТАСС). - Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество».

«Если будут продолжать делать такие заявления, мы будем просто подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы. Если есть какие-то факты - пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать», - пообещала она. Памфилова добавила, что люди выступают с указанными утверждениями, «не зная сути и механизма, насколько строгая отчетность по этим открепительным»: «Это дешевые спекуляции».

В конце августа Памфилова попросила председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова взять на контроль ситуацию в связи с сигналами о том, что руководители ряда московских предприятий призывают своих сотрудников, проживающих в Подмосковье, специально брать открепительные удостоверения, чтобы оставаться в столице и голосовать. По мнению председателя ЦИК, «некоторые ретивые руководители предприятий оказывают таким образом медвежью услугу».

Горбунов же заявил, что «естественно, мэр Москвы никаких указаний руководителям предприятий не давал».

Как проходит единый день голосования