Явкой на выборы озаботились все политические силы

Явка на выборах в Госдуму в этом году составила 47,8% по итогам обработки 98,9% бюллетеней. Она стала самой низкой в истории России (последний раз такой низкой явка была в 1993 году — 54,81%), следует из данных Центризбиркома. «Явка как явка», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Явка на выборах в Госдуму в столице составила 35,18%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, объяснив ее холодной погодой. На прошлых выборах в Госдуму, в декабре 2011 года, явка в Москве составила 66%.

«Люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке - она не самая большая из того, что мы видели в предыдущие избирательные кампании, но она высокая», - сказал президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно «умалять значение тех цифр», которые сейчас есть по явке: «Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже, и это отражает реальность, ту пропорцию политически активного населения, которая традиционно участвует в избирательном процессе». Он также отметил, что российская явка значительно выше, чем средняя по Европе.

Руководитель прокремлевского фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский на пресс-конференции в понедельник сообщил, что явка «удовлетворительная». По его словам, на западе со снижением явки борются с помощью расширения практики досрочного голосования, голосования по открепительным и т.д.: «У нас же этого не было, поскольку обычно с этими вещами традиционно связаны вопросы к чистоте выборов, и чтобы не создавать проблем с доверием к выборам, такие методы не использовались». По его словам, в России пошли по другому пути, таким образом, «явка оказалась ниже, а легитимность выше».

Люди теряют доверие к институту выборов, нет перемен и улучшений, отрицательно сказывается и давление на избирателей со стороны власти, считает Александр Бурков («Справедливая Россия»). «Человек сегодня выпал из политического процесса, об этом свидетельствует и отмена прямых выборов мэра. Особенно хорошо это видно на примере крупных городов, где люди не ходят строем под угрозой увольнения», - считает эсер. Низкая явка была запланирована партией власти, единороссы целенаправленно шли к ней с помощью переноса выборов, считает Дмитрий Новиков (КПРФ). В условиях низкой явки больше возможностей для манипуляций, а сентябрь остается самым неудобным месяцем для выборов, говорит коммунист. С другой стороны, продолжает Новиков, неудачная мобилизация электората свидетельствует и о том, что люди все еще выражают свой протест неприходом на выборы, как когда-то было в советское время. Не все избиратели понимают, что сейчас явка не играет роли и гораздо важнее расклад сил, отмечает он: «Поэтому они не приходят на выборы вместо графы «против всех». Явку в партии власти убивали много лет, навязывая гражданам убеждения, что они ничего не решают, поэтому такой низкий процент избирателей, уверен Ярослав Нилов (ЛДПР).

Представители непарламентской оппозиции также высказались о низкой явке. Председатель «Парнаса» Михаил Касьянов связал ее с тем, что «граждане прекращают верить, что в стране можно чего-то добиться через выборы, в такой способ смены власти». Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что явка меньше половины населения страны - «это позор, это доказывает, что система в глухом тупике».

Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный полагает, что явка отражает отношение людей к «выборам»: «Явка оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов, особенно это показательно на фоне Москвы и Санкт-Петербурга, где не было фальсификаций в виде вбросов и мы увидели настоящую явку. Люди не чувствуют, что у них есть реальный выбор, – в Москве у горожан не было партии, за которую они могли бы голосовать». Он напоминает, что призывал голосовать за конкретных одномандатников, но не призывал к бойкоту выборов: «Я написал в десять раз больше постов про выборы, чем Явлинский и Касьянов. Ролик против «Единой России» за несколько дней посмотрели в три раза больше, чем проголосовали за «Яблоко». Демократические партии ничего не делали и за них не проголосовали».

Именно особенностями явки эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев объясняет значительное расхождение данных экзитполов ВЦИОМа с реальными итогами голосования. ВЦИОМ не учел разрыв в явке между большинством регионов и «зоной электоральной аномалии» – 13 регионами с явкой выше 70%, считает эксперт: «Доля этих избирателей в России – 12,7%, но среди проголосовавших их уже 21,7%, а в голосах за «Единую Россию» – аж 30,6%».

Ставка на низкую явку делалась с момента переноса выборов на сентябрь, говорит политолог Александр Кынев: «Базовые для власти регионы могут обеспечить явку хоть 1 января. В конкурентных регионах другая картина. Хорошо видна дифференциация по уровню явки и проценту за «Единую Россию» - чем выше явка, тем выше ее проценты». Кроме того было минимальное информирование избирателей о выборах, велась борьба с наружной кампанией, договор с частью оппозиции сказался на качестве их кампаний, а новые партии показали низкий уровень профессионализма, считает он: «Планируемый результат показывали данные официальной социологии, но даже в рамках этого удержаться не смогли, поскольку локальный админресурс имеет мощную инерцию».

К тому же расширилась зона электоральных аномалий — теперь это не только Северный Кавказ, Кузбасс, Татарстан, Башкирия, но и Воронежская, Тульская, Рязанская области, говорит Кынев: «Власти не смогли удержаться в заданных пропорциях и переборщили - теперь с этим надо как-то жить: все остальные оказались резко деморализованы, общество к низкой явке отнеслось негативно, выборы дискредитированы. Но власть сама породила локальный админресурс, с которым ничего не может сделать - работать он продолжит до тех пор, пока не будет создана система сдержек и противовесов».