Новая Госдума укрупнила и поделила свои комитеты

В понедельник в Госдуме состоялось совещание лидеров фракций, по итогам которого депутаты объявили о пакетном соглашении по разделу думских комитетов. В новой Госдуме будет 26 комитетов вместо 30: 13 из них возглавят единороссы, по пять – ЛДПР и КПРФ, а оставшиеся три комитета – эсеры.

Депутаты снова решили объединить комитеты по конституционному и уголовному законодательству (таким он был до 2000 г.). Скорее всего, этот один из самых важных думских комитетов возглавит руководивший комитетом по гражданскому и уголовному законодательству единоросс Павел Крашенинников. Комитет по земельным отношениям и строительству упразднили. Тематика строительства присоединена к комитету по транспорту, а земельные отношения переданы в ведение комитета по природным ресурсам и собственности. Объединены в один комитеты по образованию и науке, его возглавит единоросс Вячеслав Никонов. Таким образом, в ведении единороссов окажутся комитеты по образованию и науке, природным и земельным ресурсам, транспорту и строительству, по культуре, обороне, бюджету, регламенту, здоровью, безопасности, энергетике, по делам национальностей и по экологии. Комитет по культуре останется у Станислава Говорухина, комитет по энергетике – у Павла Завального. Источник, близкий к руководству «Единой России», отметил, что на комитет по безопасности претендует бывший первый заместитель председателя СКР Василий Пискарев.

У эсеров остаются комитеты по ЖКХ и информполитике – руководить ими продолжат Галина Хованская и Леонид Левин. Эсер Анатолий Аксаков, управлявший комитетом по экономической политике, теперь станет председателем комитета по финансовому рынку.

После просьбы Владимира Жириновского к президенту у ЛДПР оказался комитет по международным делам, его руководителем станет Леонид Слуцкий. Количество комитетов у ЛДПР увеличится с четырех до пяти. Новый комитет по промышленности, экономике, предпринимательству и инновациям (вместо отдельных комитетов по экономполитике и промышленности) может отойти Сергею Жигареву, комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению – Алексею Диденко, а комитет по труду, возможно, займет Ярослав Нилов, руководивший ранее комитетом по делам общественных объединений, рассказал собеседник, близкий к руководству в ЛДПР. Ответственный за партийную пропаганду Михаил Дегтярев может стать руководителем комитета по спорту, говорит собеседник во фракции.

Снова сенатор Вдова экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова назначена членом Совета Федерации от исполнительной власти Тувы. Она уже была сенатором от Тувы и Брянской области в 2002–2012 гг.

У коммунистов оказались комитеты по делам СНГ (ранее его возглавлял Слуцкий), по общественным объединениям и религиозным организациям, по делам семьи, аграрной политике и региональной политике. Комитет по аграрной политике может достаться Владимиру Кашину, а комитет по региональной политике и так сейчас возглавляет коммунист Николай Харитонов, напоминает собеседник во фракции. Новые для коммунистов комитеты по делам семьи и по религиозным объединениям могут отойти Тамаре Плетневой и Сергею Гаврилову соответственно, считает депутат. «Комитет по СНГ логичнее отдать Леониду Калашникову», – добавляет он. Во вторник КПРФ проведет президиум фракции и определится с кандидатами в председатели комитетов, сообщил «Ведомостям» Дмитрий Новиков. Следующая консультация фракций по кадровым вопросам состоится в среду. «Мы с коллегами договорились не оглашать никаких фамилий до среды», – объяснил Игорь Лебедев (ЛДПР). По его словам, фракции определятся с претендентами, но, так как комитеты работают на весь парламент, никто не сможет предложить кандидата, который не устраивает всех.

Владимир Путин к президентским выборам должен провести коррекцию имиджа – ни во внешней политике, ни во внутренней он не выглядит победоносно, считает политолог Дмитрий Орешкин. Нужно поменять имидж Центризбиркому, Госдуме и себе, продолжает он. Поэтому Путин символически повышает Жириновского и отдает один из важных комитетов ЛДПР, понимая, что от Госдумы внешней политике все равно ничего не будет – это декоративное украшение, говорит Орешкин. Жириновский сможет сколько угодно критиковать, но к реальной политике это никогда не имело отношения, зато избиратели ЛДПР будут думать, что они на что-то повлияли, считает Орешкин. Жириновский проводит исключительно верную политическую линию, «бежит впереди паровоза» и нейтрализует радикалов, но функционального значения не имеет и настоящей оппозицией не является, утверждает политолог. «Это символ повышения статуса, который означает переход к новой имиджевой эпохе, когда подавать голос надо на две октавы выше», – заключает он.