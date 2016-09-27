Власть
Статья опубликована в № 4169 от 27.09.2016 под заголовком: Укрупнить и поделить

Новая Госдума укрупнила и поделила свои комитеты

Престижный комитет по международным делам впервые достался партии Жириновского
Леонид Слуцкий (слева) добавит российской внешней политике идей лидера ЛДПР Владимира Жириновского (справа)
Леонид Слуцкий (слева) добавит российской внешней политике идей лидера ЛДПР Владимира Жириновского (справа)
Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

В понедельник в Госдуме состоялось совещание лидеров фракций, по итогам которого депутаты объявили о пакетном соглашении по разделу думских комитетов. В новой Госдуме будет 26 комитетов вместо 30: 13 из них возглавят единороссы, по пять – ЛДПР и КПРФ, а оставшиеся три комитета – эсеры.

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Депутаты снова решили объединить комитеты по конституционному и уголовному законодательству (таким он был до 2000 г.). Скорее всего, этот один из самых важных думских комитетов возглавит руководивший комитетом по гражданскому и уголовному законодательству единоросс Павел Крашенинников. Комитет по земельным отношениям и строительству упразднили. Тематика строительства присоединена к комитету по транспорту, а земельные отношения переданы в ведение комитета по природным ресурсам и собственности. Объединены в один комитеты по образованию и науке, его возглавит единоросс Вячеслав Никонов. Таким образом, в ведении единороссов окажутся комитеты по образованию и науке, природным и земельным ресурсам, транспорту и строительству, по культуре, обороне, бюджету, регламенту, здоровью, безопасности, энергетике, по делам национальностей и по экологии. Комитет по культуре останется у Станислава Говорухина, комитет по энергетике – у Павла Завального. Источник, близкий к руководству «Единой России», отметил, что на комитет по безопасности претендует бывший первый заместитель председателя СКР Василий Пискарев.

У эсеров остаются комитеты по ЖКХ и информполитике – руководить ими продолжат Галина Хованская и Леонид Левин. Эсер Анатолий Аксаков, управлявший комитетом по экономической политике, теперь станет председателем комитета по финансовому рынку.

После просьбы Владимира Жириновского к президенту у ЛДПР оказался комитет по международным делам, его руководителем станет Леонид Слуцкий. Количество комитетов у ЛДПР увеличится с четырех до пяти. Новый комитет по промышленности, экономике, предпринимательству и инновациям (вместо отдельных комитетов по экономполитике и промышленности) может отойти Сергею Жигареву, комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению – Алексею Диденко, а комитет по труду, возможно, займет Ярослав Нилов, руководивший ранее комитетом по делам общественных объединений, рассказал собеседник, близкий к руководству в ЛДПР. Ответственный за партийную пропаганду Михаил Дегтярев может стать руководителем комитета по спорту, говорит собеседник во фракции.

Снова сенатор

Вдова экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова назначена членом Совета Федерации от исполнительной власти Тувы. Она уже была сенатором от Тувы и Брянской области в 2002–2012 гг.

У коммунистов оказались комитеты по делам СНГ (ранее его возглавлял Слуцкий), по общественным объединениям и религиозным организациям, по делам семьи, аграрной политике и региональной политике. Комитет по аграрной политике может достаться Владимиру Кашину, а комитет по региональной политике и так сейчас возглавляет коммунист Николай Харитонов, напоминает собеседник во фракции. Новые для коммунистов комитеты по делам семьи и по религиозным объединениям могут отойти Тамаре Плетневой и Сергею Гаврилову соответственно, считает депутат. «Комитет по СНГ логичнее отдать Леониду Калашникову», – добавляет он. Во вторник КПРФ проведет президиум фракции и определится с кандидатами в председатели комитетов, сообщил «Ведомостям» Дмитрий Новиков. Следующая консультация фракций по кадровым вопросам состоится в среду. «Мы с коллегами договорились не оглашать никаких фамилий до среды», – объяснил Игорь Лебедев (ЛДПР). По его словам, фракции определятся с претендентами, но, так как комитеты работают на весь парламент, никто не сможет предложить кандидата, который не устраивает всех.

Владимир Путин к президентским выборам должен провести коррекцию имиджа – ни во внешней политике, ни во внутренней он не выглядит победоносно, считает политолог Дмитрий Орешкин. Нужно поменять имидж Центризбиркому, Госдуме и себе, продолжает он. Поэтому Путин символически повышает Жириновского и отдает один из важных комитетов ЛДПР, понимая, что от Госдумы внешней политике все равно ничего не будет – это декоративное украшение, говорит Орешкин. Жириновский сможет сколько угодно критиковать, но к реальной политике это никогда не имело отношения, зато избиратели ЛДПР будут думать, что они на что-то повлияли, считает Орешкин. Жириновский проводит исключительно верную политическую линию, «бежит впереди паровоза» и нейтрализует радикалов, но функционального значения не имеет и настоящей оппозицией не является, утверждает политолог. «Это символ повышения статуса, который означает переход к новой имиджевой эпохе, когда подавать голос надо на две октавы выше», – заключает он.

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