Конституционный суд отверг жалобу на внесудебный снос самостроя

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу депутатов Госдумы от КПРФ на ст. 222 Гражданского кодекса, разрешающую внесудебный снос самостроя. Пункт 4 этой статьи позволяет муниципальным властям сносить самовольные постройки, если те находятся на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или если этот участок расположен в зоне с особыми условиями использования, на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей. Как подчеркивается в определении Конституционного суда, права собственности предоставляются лишь в отношении права, возникшего на законных основаниях, а право собственности на самовольную постройку может быть признано только в случае, «если сохранение этого строения не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан».

Суд выбрал форму отказного определения, а это дает надежду: постановление невозможно было бы оспорить, судьи стали часто так делать в политических вопросах, говорит руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, помогавший готовить это обращение. Его суть была в том, что процедура сноса не коррелирует с нормами судебной защиты – предприниматели при наличии всех документов не успевали разобраться в суде, поясняет эксперт. С этой точки зрения в определении есть полезная позиция суда: срок сноса должен учитывать возможность обжалования в суде. Проблема и в том, что люди не видят аналогии: если можно сносить такие постройки, то можно будет с такими же аргументами снести и частные постройки, отмечает он: «Московская общественность очень плохо реагировала на эту тему и не чувствовала проблемы. А предпринимательское сообщество сильно разобщено и боялось активно выступать, в малом бизнесе это настоящая проблема».

Две волны 211 объектов снесли московские власти в 2016 г.: 104 из них были ликвидированы в феврале, еще 107 – в конце августа. При этом в августе многие владельцы признанного незаконным самостроя согласились на добровольный демонтаж

С точки зрения Конституционного суда гарантии права собственности предоставляются лишь в отношении права, возникшего на законных основаниях: если постройка возведена самовольно и незаконно, то и права собственности на нее нет, следовательно, и нарушено оно быть не может, объясняет юрист Алексей Синицын: «В решении это звучит гладко, но на практике муниципалитеты могут запросто что-нибудь напутать и принять спорное решение о сносе или заведомо незаконно признать постройку самовольно возведенной и снести в противоправных целях». В этой ситуации собственнику необходимо в судебном порядке обжаловать незаконно принятое решение о сносе, приостановив его исполнение, и постараться, если необходимо, легализовать постройку, советует юрист. По его мнению, существенных изменений в правоприменительной практике такое решение не повлечет: оно подтверждает, что действующее законодательство не нарушает защищаемое Конституцией право собственности, а решения муниципальных органов о сносе самостроя ни в коем случае не должны противоречить уже принятым судебным решениям.

С принятием этого определения практика противодействия сносу объектов существенным образом не изменится: суд четко обозначил пути защиты прав для лиц, заинтересованных в сохранении своих объектов, соглашается адвокат фирмы «Юст» Дмитрий Железнов. Примерно такие же меры защиты применялись и ранее – ничего нового, отмечает он: «Разве что суды со ссылкой на это определение станут чаще применять обеспечительные меры, выражающиеся в приостановке действия решения о сносе до вынесения судебного акта. Но это не решит по существу проблему тех граждан и организаций, чьи объекты попадут под снос».

Теме самостроя не удалось стать протестной, потому что реакция на нее была у всех разной, констатирует политолог Алексей Макаркин: «В магазинах и кафе у метро по большей части работали приезжие, а покупали там студенты и молодые люди. Владельцы самостроя оказались недостаточно влиятельными для поднятия протестной волны». Пенсионеры, наоборот, к сносу отнеслись положительно, а так как голосовать ходят у нас больше бабушки, чем предприниматели, и на 100 предпринимателей приходится 1000 бабушек, то власть при принятии этого решения сделала выбор в их пользу, объясняет Макаркин.