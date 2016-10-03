Пост в поддержку бомбардировок Сирии признан экстремистским

Пресненский суд Москвы признал блогера Антона Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремизму). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. «Суд установил: Носик Антон Борисович совершил действие, направленное на возбуждение вражды, а именно публично разместил запись в блоге <...>, - цитирует "Медиазона" приговор, который зачитывает судья Евгений Найденов. - Своей вины подсудимый не признал, но вина нашла полное подтверждение в суде». Блогер оштрафован на 500 000 руб.

В приговоре судья процитировал показания свидетеля Дарьи Пещиковой, ведущей эфира «Эха Москвы»: «1 октября 2015 г. в эфире передачи «Персонально ваш» радио «Эхо Москвы» Носик говорил, что рассматривает ситуацию в Сирии с позиций Израиля, попытки ведущих доказать подсудимому его неправоту не увенчались успехом. При этом Пещикова показала, что слов, «разжигающих рознь», в студии от Носика не слышала» (цитаты «Медиазоны»).

Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Позднее он прокомментировал ее в эфире «Эха Москвы». Носик предлагал закрыть все выходы для беженцев, чтобы они «не экспортировали джихад в Европу», и высказывал мнение, что сирийцы заслуживают бомбардировки. Он обвинялся в возбуждении ненависти или вражды к сирийцам. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

В последнем слове, которое блогер опубликовал заранее, он выразил надежду на справедливость суда. Он отметил, что российская авиация помогает сирийским правительственным войскам штурмовать восточный Алеппо, а в Москве его в это время судят за выражение поддержки действиям этих самых войск. Он напомнил, что в его деле есть «заключение некоего эксперта управления по защите конституционного строя ФСБ о том, что бомбардировки Сирии», которые Носик поддержал в своем блоге, «являются преступлением экстремистской и террористической направленности», хотя эксперты Московского исследовательского центра в его публикации признаков экстремизма не нашли. Также он напомнил, что ФСБ обвиняет в терроризме блогера, который критиковал действия Воздушно-космических сил России в Сирии. По его словам, этот блогер - Алексей Кунгуров - находится в сизо в Тюмени. «В отличие от меня, Кунгуров не поддерживал, а критиковал действия ВКС РФ в Сирии, - отметил Носик. - Хотя он ни к чему такому не призывал, а всего лишь заметил, что города Хама и Хомс, которые бомбит наша авиация, расположены в сотнях километров от позиций ИГИЛ» (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России группировка).

Кирилл Каллиников / РИА Новости Пресненский суд Москвы признал блогера Антона Носика (слева) виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Справа политик Алексей Навальный 1/6 Александр Щербак / ТАСС Блогер оштрафован на 500 000 руб. 2/6 Кирилл Каллиников / РИА Новости Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». На фото с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» Ольгой Бычковой 3/6 Александр Щербак / ТАСС Носик предлагал закрыть все выходы для беженцев, чтобы они «не экспортировали джихад в Европу», и высказывал мнение, что сирийцы заслуживают бомбардировки 4/6 Александр Щербак / ТАСС В последнем слове, которое блогер опубликовал заранее, он выразил надежду на справедливость суда. Носик отметил, что российская авиация помогает сирийским правительственным войскам штурмовать восточный Алеппо, а в Москве его в это время судят за выражение поддержки действиям этих самых войск 5/6 Кирилл Каллиников / РИА Новости Также Носик выразил уверенность, что обвинение не смогло доказать, что его слова несут угрозу конституционному строю 6/6

Также блогер выразил уверенность, что обвинение не смогло доказать, что его слова несут угрозу конституционному строю. «Почему же за целый год, прошедший со времени публикации моего поста и его перепечатки в целом ряде СМИ, ни один защитник основ конституционного строя не предложил убрать этот материал из открытого доступа», - добавил он.

«Если вы считаете, что я своей жизнью, трудом, общественной деятельностью не заслужил на шестом десятке лет клеймо уголовника, - то просто оправдайте меня, - говорится в обращении Носика к судье. - А если считаете, что заслужил, не идите на поводу у Вовы Соловьева и его гостей, требовавших каких-то символических полумер, мы же взрослые и серьезные люди, не боимся ни начальства, ни друг друга, ни Мосгорсуда. Назначьте, пожалуйста, реальный срок, пусть и у Катерины Сергеевны сегодня будет праздник, не только у евреев».

После оглашения приговора Носик сказал «Интерфаксу», что будет обжаловать решение суда.