Лауреатом Нобелевской премии мира-2016 стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос за завершение полувековой гражданской войны, сообщает Норвежский нобелевский комитет. Сантосу по итогам четырехлетних трудных переговоров удалось договориться c повстанческой группировкой FARC о завершении войны, которая унесла жизни более 260 000 человек. Вручение премии - это дань уважения народу Колумбии, которые несмотря на трудности и невзгоды не оставил надежду на мир, и всем, кто содействовал мирным переговорам, говорится в пресс-релизе.

В сентябре президент Колумбии подписал соглашение о перемирии с лидером FARC Родриго Лондоньо, известным также как Тимолеон Хименес или Тимошенко. Социологические опросы показывали, что большинство населения - за мир. Однако 2 октября оказалось, что колумбийцы не оценили усилия своего лидера. Прошедший в этот день референдум о примирении с FARC прошел при низкой явке - 37%, и оказалось, что за примирение проголосовали 49,78% избирателей, против - 50,21%. Reuters назвал победу противников соглашения с повстанцами «ушатом холодной воды» для президента страны.

Однако после подведения итогов голосования, Сантос и Тимошенко подтвердили, что договоренность о прекращении боевых действий остается в силе. Сантос останется во главе государства до августа 2018 г., это его второй срок, больше переизбираться он не может.

Всего кандидатов на Нобелевскую премию мира было 376, из них 228 частных лиц и 148 организаций. Это рекордное количество претендентов за 115 лет существования премии. Согласна сложившейся традиции премии, полный список номинантов держится в секрете, и лишь спустя 50 лет после присуждения каждой премии становится известны кто претендовал на получение премии.

Нобелевская премия мира в 2015 г. досталась Тунисскому национальному диалоговому квартету. В комитете отметили, что премия присуждается за «решающий вклад квартета в строительство плюралистической демократии в Тунисе по итогам Жасминовой революции в 2011 г.».

Престижная премия мира, которая носит имя выдающегося ученого, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Среди лауреатов Нобелевской премии мира – Европейский Союз (в 2012 г.), президент США Барак Обама (в 2009 г.), вице-президент США Эл Гор (в 2007 г.) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 г.), а в 1990 г. награду получил Михаил Горбачев. Больше всего среди победителей премии американцев - 17, а также британцев - еще 11.

Лауреаты Нобелевской премии в 2016 г. получат 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).