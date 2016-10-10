Алексей Кудрин обсудит поиск новой модели социального государства

Общероссийский гражданский форум, одним из организаторов которого является Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, обсудит поиск новой модели социального государства. Форум пройдет 19 ноября. Он включает в себя более 40 мероприятий.

Кудрин примет участие в дискуссии с предпринимателем Гором Нахапетяном и культурологом Даниилом Дондуреем о новой модели социального государства. Этой же теме будет посвящена главная дискуссия форума, в которой примут участие политолог Евгений Шульман, демограф Анатолий Вишневский, экономист Владимир Назаров и др.

Откроется форум с серии докладов про необходимость институтов, а также трансформации сырьевой модели государства в социальную. Среди выступающих на сессии будет декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, руководитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, профессор ВШЭ Эмиль Паин, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Также во время форума планируется обсудить, как бизнес занимается социальными проектами, как вывести на рынок новые медиа, как защитить себя от слежки в сети. Кроме того, на одной из дискуссий будет обсуждение государственного контроля бизнеса – защитники прав потребителей будут объяснять, почему без государственного контроля бизнес не может обеспечить безопасность и качество продуктов, а бизнес будет пытаться доказывать, почему необходим минимальный контроль со стороны государства.

В этом году форум будет проходить в четвертый раз. В прошлом году форум собрал гражданских активистов и правозащитников, которые представляли различные проекты. Среди обсуждаемых тем были выборы, ЖКХ, здравоохранение и образование, миграция, местное самоуправление и др. Сразу на нескольких площадках обсуждалось, как существовать НКО в статусе иностранных агентов. По итогам форума по обсуждаемым темам вырабатываются рекомендации.