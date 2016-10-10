Алексей Кудрин обсудит поиск новой модели социального государства

Общероссийский гражданский форум соберет общественников со всей страны
Алексей Кудрин обсудит поиск новой модели социального государства
Алексей Кудрин обсудит поиск новой модели социального государства
М. Стулов / Ведомости

Общероссийский гражданский форум, одним из организаторов которого является Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, обсудит поиск новой модели социального государства. Форум пройдет 19 ноября. Он включает в себя более 40 мероприятий.

Кудрин примет участие в дискуссии с предпринимателем Гором Нахапетяном и культурологом Даниилом Дондуреем о новой модели социального государства. Этой же теме будет посвящена главная дискуссия форума, в которой примут участие политолог Евгений Шульман, демограф Анатолий Вишневский, экономист Владимир Назаров и др.

Для России эмиграция приобретает опасный характер
Комитет Кудрина представил доклад об уровне эмиграции
Из России уезжает в разы больше людей, чем учитывает статистика

Откроется форум с серии докладов про необходимость институтов, а также трансформации сырьевой модели государства в социальную. Среди выступающих на сессии будет декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, руководитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, профессор ВШЭ Эмиль Паин, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Комитета гражданских инициатив Кудрина подготовил доклад об итогах выборов

Также во время форума планируется обсудить, как бизнес занимается социальными проектами, как вывести на рынок новые медиа, как защитить себя от слежки в сети. Кроме того, на одной из дискуссий будет обсуждение государственного контроля бизнеса – защитники прав потребителей будут объяснять, почему без государственного контроля бизнес не может обеспечить безопасность и качество продуктов, а бизнес будет пытаться доказывать, почему необходим минимальный контроль со стороны государства.

Российским судьям не хватает независимости, считают эксперты комитета Кудрина

В этом году форум будет проходить в четвертый раз. В прошлом году форум собрал гражданских активистов и правозащитников, которые представляли различные проекты. Среди обсуждаемых тем были выборы, ЖКХ, здравоохранение и образование, миграция, местное самоуправление и др. Сразу на нескольких площадках обсуждалось, как существовать НКО в статусе иностранных агентов. По итогам форума по обсуждаемым темам вырабатываются рекомендации.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике